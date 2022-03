Jorge Lorenzo: "Si hubiese sido más disciplinado, habría tenido mejores resultados"

Cargar el reproductor de audio

Después de ganar cinco campeonatos del mundo, la búsqueda de un nuevo título y su paso por el box de HRC llevaron a Jorge Lorenzo a pasar por momentos complicados en su trayectoria deportiva. Ahora, después de haberse retirado en 2019, el mallorquín ve la vida desde otra perspectiva.

En una entrevista exclusiva con DAZN, donde el piloto español desarrolla su rol como comentarista, Lorenzo repasó los momentos más difíciles como piloto de élite.

"Yo tenía un problema, era muy trabajador, pero me iba a acostar muy tarde", introdujo Jorge para DAZN. "Creo que si hubiese sido más disciplinado, si me hubiese ido a acostar dos horas antes y hubiese descansado más, hubiese obtenido mejores resultados".

"Había algunas carreras a las que llegaba con un poco menos de energía, y con unas horas más de sueño, hubiese llegado más fuerte para luchar por la victoria en vez de hacer segundo o tercero. Ese era mi único punto débil, que al final había muchas distracciones, no las voy a decir aquí, que me hacían acostarme muy tarde y dormía poco los fines de semana", confesó.

En esta línea, el piloto español reconoció que la búsqueda de la perfección no propiciaba un entorno seguro para su salud mental.

"Era muy perfeccionista", describió. "Un día, Wayne Rainey, cuando hablábamos por teléfono, me lo dijo: ‘Oye, no te olvides nunca de disfrutar, porque a mí me pasó que me obsesionaba tanto con la perfección y tanto trabajar, que al final no disfrutaba’. Se volvió en mi contra porque siempre pierdes felicidad y al perder felicidad y alegría, pierdes rendimiento".

"Y eso, lo sufrí mucho en el año 2019, no me iban las cosas, me lesioné en pretemporada… Y para poder revertir la situación de Honda, solo entrenaba y entrenaba desde las 9 de la mañana y no hacía nada de ocio. Entonces, entré en una especie de depresión, no era feliz, no estaba motivado", confesó.

"Años antes, ya me pasó algo similar y ahí, cambié un poco el chip. Cada vez que me iba a un viaje importante, me iba dos o tres días antes y me iba a visitar Melbourne, me iba a visitar Sídney… Entonces, vivía un poco más y eso me servía para llegar al circuito más motivado y más feliz".

La salida del cinco veces campeón del mundo de Yamaha en 2016 supuso uno de los momentos más agridulces de su carrera: "No me sentó muy bien que, al ganar el campeonato, los que de verdad mandaban en Yamaha no estuviesen muy efusivos. En cierta forma, era normal con mi reclamación al TAS, que ensució un poco el espíritu de equipo".

"Pero al final, un poco los dos mirábamos por nuestro interés y yo miraba por el mío. Por eso, intenté jugar mis cartas y eso no sentó bien en Yamaha. En cierta forma, a Yamaha yo creo que le interesaba más que ganase Valentino Rossi, por el tema mediático más que nada. Pudiendo elegir uno de los dos, seguramente Valentino por ese aspecto", aventuró.

También puedes leer: Por qué MotoGP debe revisar sus protocolos de aprobación de circuitos

Actualmente, la punta de lanza de la fábrica de los diapasones se llama Fabio Quartararo, con quien Jorge Lorenzo se siente identificado.

"Mucha gente dice que nos parecemos mucho, yo también lo creo".

"Es un poco más agresivo acelerando que yo, mueve un poco más la moto. Pero sí, los dos nos abrimos mucho, intentamos preparar la salida a la curva frenando un poco antes y abriendo el gas muy pronto. También se descuelga, como yo, mucho de la moto y sí, nos parecemos bastante. Y justamente, ganó el Mundial de MotoGP con 23 años, igual que yo lo hice en el año 2010", completó.

Actualmente Jorge Lorenzo forma parte del equipo de colaboradores de DAZN, un rol que ha sorprendido a los aficionados de las dos ruedas.

"No creo que sea algo natural, no creo que tenga talento para la comunicación, pero tampoco soy un desastre. Lo que está claro es que sé bastante de lo que voy a hablar e intentaré ser lo más natural posible, aportar información técnica fresca desde lo que he vivido y divertirme también", aseguró.

Cuando le preguntaron si en un futuro le gustaría tener un hijo que siga sus pasos, Jorge Lorenzo se mostró firme. "No me gustaría. No sé si seré padre en el futuro pero, si lo soy, intentaría evitar que fuese piloto. Primero, porque igual no lo va a necesitar, el tener que elegir un deporte de tanto riesgo, y si lo quiere hacer, no le voy a patrocinar", concluyó.