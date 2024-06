Lorenzo: "Márquez ha jugado sus cartas de la mejor manera"

El Mundial de MotoGP sigue asimilando una de sus noticias más grandes e importantes de los últimos tiempos: la marcha de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati a partir de la temporada 2025. El pasado GP de Italia fue el episodio final de un culebrón que parecía que iba a tener otro desenlace, ya que la casa de Borgo Panigale había elegido a Jorge Martín para ese puesto, como le confirmaron después de la cita de Montmeló.

Sin embargo, la firma italiana estaba a la espera de que Márquez aceptara correr con Pramac, con una Desmosedici GP25. Pero, en su llegada a Mugello, el ocho veces campeón del mundo comenzó a presionar a Ducati, al confirmar que no iba a correr en la estructura de Paolo Campinoti, al no considerarlo una opción porque no iba a irse a "otro equipo satélite". El de Cervera sacó a relucir todas sus armas, en sus declaraciones y negándose a jugarse el puesto con Martín en función del resultado de la general, y, al final, acabó dándole un vuelco a la situación, logrando que él fuera el elegido para correr junto a Pecco Bagnaia, y con el de San Sebastián de los Reyes camino de Aprilia.

Varias personas relevantes del paddock están analizando este movimiento, que dará a Ducati el "mejor equipo de su historia", según Gigi Dall'Igna. Alguien que se ha pronunciado al respecto es Jorge Lorenzo, que conoce perfectamente la fábrica transalpina tras su estancia allí en 2017 y 2018. El cinco veces campeón del mundo pensaba que su ex compañero en Honda aceptaría correr con Pramac, por lo que le ha sorprendido el movimiento.

"Estoy sorprendido. Primero, de esa noticia de Martín con Aprilia. Luego, ya estaba claro que Ducati iba a por Márquez después de ese anuncio", empezó diciendo Lorenzo en el programa 'Paddock Abierto', de DAZN. "Pero estoy sorprendido, pensaba que a Marc le vendría bien estar en Pramac, con una moto de 2025. Pero está claro que su plan era mucho más ambicioso".

"Él mismo preguntó a Gigi Dall’Igna, antes de firmar, cuando estaba en Honda, si él iba a seguir en 2025 y 2026, porque sabía que [este] era un año de transición. Ese era su plan, ahora lo hemos descubierto. Ha jugado sus cartas de la mejor manera", siguió, alabando la estrategia del multicampeón de Cervera.

"Está claro que el plan de Gigi y de Ducati seguramente era mantener a los tres, a Jorge de rojo, y si era posible a Marc en Pramac. Pero Marc no tenía ese plan, y ha jugado sus cartas diciendo mediáticamente y supongo que también personalmente, en privado, que él no iba a Pramac, que él quería vestir de rojo", detalló.

Jorge Lorenzo y Marc Márquez

Para Lorenzo, también ha jugado un papel importante el hecho de que Ducati no quiera ver a Márquez ganándoles en ora fábrica: "A Ducati creo que le ha entrado el miedo, y creo que su única opción para mantener a Marc era ponerlo de rojo. Esa 'amenaza' de que 'si no me ponéis de rojo, me voy', pues ha surgido efecto también en los despachos".

El ex piloto de 37 años remarcó el papel mediático de Márquez en la actualidad, no al nivel de la mejor época de Valentino Rossi, pero sí hasta el punto de convencer a Ducati de este movimiento: "Fuera de la pista, ha resultado evidente que, cuando Márquez ha vuelto a luchar por victorias, y también con la irrupción de Pedro Acosta, la audiencia de MotoGP ha subido. No te diré que está al nivel de la época buena de Valentino Rossi, pero sí es cierto que, con diferencia, es el piloto más mediático".

"Y eso juega un papel importante: sabiendo que Marc tiene 32 años y le pueden quedar entre 2 y 4 años buenos, y que se pueda retirar vestido de rojo, supongo que a Ducati le ha influido, tener a Márquez cuando se retire de 'hombre imagen' con ellos, sin contar, evidentemente, los resultados que le pueden dar", finalizó Lorenzo, sobre las implicaciones de marketing que tendrá esto más allá de las glorias que puede acarrear en la pista.