Jorge Lorenzo cree que a los pilotos de MotoGP "les falta carácter"

MotoGP ha atravesado un completo cambio generacional en las últimas temporadas. El primero en marcharse fue Dani Pedrosa, seguido poco después de Jorge Lorenzo, Valentino Rossi y, este 2022, Andrea Dovizioso.

Otros pilotos más jóvenes tomaron el relevo de los grandes campeones, con Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Joan Mir o Enea Bastianini pasando a ser los protagonistas. De la generación de las 'superestrellas' solo queda Marc Márquez, y tuvo que perderse gran parte de la temporada por lesión.

Paralelamente a ese cambio de generación, el interés en MotoGP parece haber bajado drásticamente. Algo que ya no solo se deja notar en las audiencias, si no que también lo hace en las gradas de los circuitos. Algunos ejemplos son Mugello o Montmeló, que no se quedaron ni cerca del lleno absoluto.

Lorenzo tiene clara su opinión: "[MotoGP] es muy competitivo. A excepción de Honda, todas las motos han ganado carreras. Hay muchos pilotos que están peleando delante, pero no hay un líder claro que gane con autoridad", explicó en declaraciones a Motorsport.com.

Para Lorenzo, al campeonato le falta un líder. Hasta ahora siempre había habido grandes nombres que tenían 'tirón' entre el público, con Casey Stoner, Pedrosa, Rossi, Márquez o el propio Lorenzo.

"Es un factor que le da importancia al campeonato", dijo Lorenzo. "También hay una falta de fans detrás de los pilotos. Todavía no están acostumbrados a ellos".

"La aerodinámica también juega un papel importante, porque reduce el número de adelantamientos", valoró, aunque su diagnóstico es claro: "Le falta el carácter [al campeonato]. Los pilotos actuales no tienen el carácter que teníamos entonces".

Pero, ¿qué nombres de la parrilla actual impresionan a Lorenzo? "Creo que Bagnaia, Martín y Quartararo tienen algunas cosas mías. Es por eso que diría una mezcla de estos tres pilotos. Bagnaia pilota con mucha elegancia, con mucha precisión. Sus trazadas son muy redondas".

"Martín es muy explosivo en las primeras vueltas, como lo era yo con Yamaha y Ducati. Y Quartararo pilota la Yamaha como si fuese yo. Me gusta mucho su estilo de conducción y cómo se mueve sobre la moto".

Antes de ser tricampeón del mundo de MotoGP, Lorenzo ya había conseguido dos títulos en la categoría intermedia (por aquel entonces bajo la denominación 250cc). Además, acumula 68 victorias en todas las categorías, lo que lo coloca como el sexto piloto con más triunfos de todos los tiempos.

