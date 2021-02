Jonathan Rea rechazó una oferta de Aprilia en MotoGP

El campeón del mundo del WorldSBK, que acaba de cumplir 34 años, intentará ganar el título por séptima vez consecutiva en 2021. En este tiempo, Rea ha conseguido pasar a liderar las principales estadísticas del campeonato de motos derivadas de serie, pero a la vez sus posibilidades de llegar a MotoGP se desvanecieron y ya ni cuenta con ello. Sin embargo, el norirlandés tuvo la oportunidad de hacerlo.

"Hace dos o tres años recibí una oferta de Aprilia. Fue la oferta más concreta de MotoGP", explicó Rea en el podcast Paddock Pass. "Ni siquiera iniciamos las conversaciones, porque solo me habría cambiado por una moto competitiva".

"Mi representante habló con Suzuki hace dos años. Pero no tenían ningún interés en traer a un piloto de fuera del paddock a los grandes premios".

"Estaba listo y disponible cuando Honda estaba buscando un sustituto para Dani Pedrosa [en 2018]. Pero de repente todo se tranquilizó y Jorge [Lorenzo] se quedó con el puesto", recuerda.

Rea solo tuvo la oferta concreta de Aprilia en MotoGP

El cambio al equipo de oficial de Honda sí habría sido atractivo para Rea, pero nunca recibió una oferta concreta de HRC. El de Ballymena firmó un contrato multianual con Kawasaki el año pasado y espera terminar su carrera en el mundial de Superbikes con el fabricante japonés.

"Nunca tuve dos ofertas sobre la mesa para elegir. Una parte de mí está triste porque nunca tuve la opción. En mi opinión, el campeón del mundo de Superbikes debería tener esa oportunidad", lamenta.

"Estoy muy contento con lo que he conseguido en el WorldSBK. Sería interesante ver lo que habría conseguido en MotoGP, con el tiempo necesario y la moto adecuada".

Sus resultados como sustituto de Stoner no fueron suficiente

Aparte de las dos apariciones como sustituto de Casey Stoner en la temporada 2012 de MotoGP, Rea nunca pudo demostrar su capacidad.

"No me arrepiento de nada", explica en referencia a las dos carreras que disputó en Misano y Aragón paralelamente al WorldSBK.

"Hay algunos pilotos que no llegan a cuajar ni siquiera en su primera temporada completa. Tuve que encajar todo entre las carreras de Superbikes. Además, el jefe de HRC me había insistido en que no me podía caer con la moto".

¿Cambiaría un título de WorldSBK por una victoria en MotoGP?

"Tengo seis, así que podría sacrificar uno para ganar un Gran Premio", afirma el británico. "Pero un campeonato es el resultado de muchas carreras. Una victoria en el campeonato siempre vale más que una victoria en una carrera".

"Otra cosa sería que pudiera cambiar un título del WorldSBK por uno de motocross. Cuando era un niño siempre soñaba con ser campeón del mundo de motocross", comentó.

Rea señala las condiciones en las que cambiaría uno de sus títulos por una victoria en MotoGP: "Hubo la era Doohan, luego la era Valentino [Rossi], después el dominio de Casey y ahora la era Márquez. Si pudiera juntar a todos los grandes en una carrera y fuera por esa victoria, lo haría".

