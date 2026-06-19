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Johann Zarco ha vuelto a entrenar... pero aún espera para la operación

Johann Zarco ha publicado fotos y vídeos que muestran que ha podido retomar el entrenamiento, aunque todavía debe esperar para ser operado de la pierna.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Este miércoles, hizo un mes desde que Johann Zarco se lesionó gravemente la rodilla en el GP de Catalunya… y desde que espera ser operado.

La pierna del piloto de LCR quedó atrapada en la moto de Pecco Bagnaia durante una caída en la primera curva en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y tiene afectados los ligamentos cruzados anterior y posterior. Zarco también sufre fracturas en el menisco y el peroné, pero sobre todo una quemadura que obliga a aplazar la operación de los ligamentos, debido al riesgo de infección.

Desde su lesión, Zarco rara vez ha hablado públicamente, pero en varias ocasiones ha dado noticias tranquilizadoras. Este jueves, publicó nuevas fotos y videos en las redes sociales, en los que se ve que ha podido retomar el entrenamiento pese a su lesión, y movilizar la pierna lesionada.

"¡Hace un mes!", escribió Zarco en el pie de foto de su publicación en Instagram. "No puedo negar que echo de menos a mi equipo, que echo de menos mi moto y que echo de menos mi mundo!"

 

El programa de entrenamiento de Johann Zarco: musculación y trabajo sobre una bici, acompañado por su padre, quiropráctico… mientras que el resto del tiempo, ¡no se separa de su guitarra!

Zarco no dio detalles sobre la fecha en la que podrá ser operado, pero subrayó que el entrenamiento que ha podido retomar será útil para su convalecencia.

"Mientras haya riesgo de infección, no puedo arriesgarme a la operación. Pero el tiempo no se pierde porque el trabajo realizado en mi rodilla antes de la operación me ayudará después. ¡Así que todavía debo esperar un poco más!".

"Mientras tanto, progreso con la guitarra y es positivo pasar momentos tranquilos en familia".

Desde que Johann Zarco está lesionado, es Cal Crutchlow quien lo reemplaza en la Honda. LCR ha confirmado por el momento la presencia del veterano inglés hasta el GP de los Países Bajos, dentro de una semana. El interesado busca sobre todo progresar de carrera en carrera.

Lesionado el mismo día que el francés, en un accidente distinto pero igual de aterrador, Álex Márquez se prepara para regresar a la competición después de haber recibido el visto bueno de los médicos para participar en los primeros entrenamientos del GP de la República Checa, hoy en Brno.

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