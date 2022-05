Johann Zarco, atrapado por un agarre "muy limitado" en Jerez

Cargar el reproductor de audio

Una semana después del podio del Gran Premio de Portugal, Johann Zarco se retiró por una caída en el circuito de Jerez. Luchando con su Ducati durante todo el fin de semana, el francés estaba noveno y luchando contra Marco Bezzecchi cuando de repente perdió la parte delantera de su moto en la quinta curva del trazado andaluz.

Zarco perdió siete puntos en su caída, lo que le hubiera permitido conservar la quinta plaza del campeonato . El francés lamenta no haber podido salvar un resultado aceptable en un fin de semana complicado: "Es una pena porque, aunque no hubiera un podio por el que jugar, siempre puedes jugar por un octavo o un séptimo puesto. Eso es importante".

"Hubo una velocidad interesante durante la carrera, pero ya me la imaginé durante los entrenamientos y durante el warm up", introdujo tras concluir el domingo.

"En la lucha con otros pilotos había demasiadas diferencias y puntos demasiado importantes donde, como a menudo, estaba perdiendo [tiempo], por lo que me impidió atacar como quería", evaluó el domingo.

"Estaba esperando a que Marco Bezzecchi aminorara un poco la velocidad, porque estaba empezando a tener un pequeño problema con el agarre, pero en general, con el calor, sentimos que tenía menos agarre en Ducati"

Antes de su caída, Johann Zarco ya había vivido un comienzo de carrera complicado, cayendo del sexto al noveno puesto en las primeras curvas.

"Me costaba frenar bien y sentía la parte delantera de la moto muy limitada. Y mientras preparaba [un adelantamiento] y trataba de acercarme lo más posible para atacar en la curva 6, me caí en esa curva 5. La moto me hizo perder el control".

"No podía quedarme en la moto y era mejor caer, porque ya estaba expulsado", agregó Zarco al encontrarse con los periodistas. "Es una pena, pero como dije, me faltaba algo aquí. Es positivo que Pecco [Bagnaia] ganara. Va a traer buena información a Ducati y es una buena manera de ver que cuando falta algo, no puedes hacer todo tú mismo. Ese fue mi problema en carrera", aseguró.

Zarco aclara que "no" pudo pelear bien en carrera por falta de grip y que su Ducati "no aguantaba" ese ritmo, lo que finalmente contribuyó a su caída:

"A mitad de carrera parece que el ritmo de los líderes mejoró un poco, o fueron un poco más consistentes, por lo que el agarre fue mejor. [La falta de agarre] fue la combinación del calor y las carreras en Moto2. Pero eso lo sabemos, tenemos un poco de experiencia al respecto. Durante los test intentaré encontrar lo que falta, porque parece que hemos trabajado bien y progresado bien, pero no lo suficiente como para ganar la carrera".

"Jerez es un circuito difícil para mí. Es positivo tener los test, porque con esta experiencia puedo ver que a veces vuelve el mismo problema. Tengo que intentar manejar la moto de otra manera porque si logro tener la comodidad que los demás, normalmente puedo ir muy rápido”, concluyó.