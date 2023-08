Zarco confirma su incorporación a LCR para los dos próximos años

El equipo monegasco cubrirá con el francés la vacante que generará la salida de Alex Rins, que en 2024 competirá enfundado en el mono de Yamaha, como compañero de Fabio Quartararo.

Zarco, de 33 años, regresará a la formación con la que ya disputó tres grandes premios en 2019, cuando rompió su contrato con KTM y renunció al segundo ejercicio que tenía firmado con la marca austríaca.

"Voy a formar parte del clan Honda durante los próximos dos años, con el equipo de Lucio Cecchinello. Nos conocemos de tres carreras que hicimos juntos, a finales de 2019, y es un placer poder decir que nos volveremos a encontrar", dijo Zarco, en la zona mixta, nada más concluir el Gran Premio de Austria.

"Me tomó algún tiempo el decidirme. Dejar una moto que gana para pasar a formar parte de un proyecto en el que hay que desarrollar un prototipo que no lo hace es interesante. Si tenemos en cuenta mi edad, no creo que sea malo poder decir que me he asegurado un lugar en la parrilla de MotoGP los dos próximos años", añadía el todavía piloto de Pramac.

Una vez se oficializó la marcha de Rins a Yamaha, justo después del parón veraniego, Zarco pasó a ser la primera opción para sustituir al catalán. Ducati le ofreció la posibilidad de prolongar su alianza hasta finales de 2024, para después incorporarle a la flota de motos que la fábrica de Borgo Panigale maneja en el WorldSBK. No obstante, el corredor de Niza prefirió unirse a un proyecto más longevo en MotoGP. De hecho, Honda no descarta ampliar su relación con el galo más allá de 2025, bien sea como piloto titular o como probador.

Llegados a este punto, lo que no está claro es quién se hará con la Desmosedici 2024 de la formación de Paolo Campinoti a la que renuncia Zarco.

El sentido común invita a pensar en Marco Bezzecchi, quien, sin embargo valora la alternativa de quedarse en el Mooney VR46, su actual equipo, aunque ello signifique tener que renunciar a la GP24 para correr con una GP23.

Si Bezzecchi permanece finalmente en el Mooney, los compromisos de patrocinio de Pramac aconsejan que, al menos uno de los dos integrantes del equipo, sea italiano. Dado que Jorge Martín tiene confirmado su puesto, la lista de candidatos queda bastante reducida. A menos que el panorama de un giro, los principales candidatos son Franco Morbidelli y Tony Arbolino.