Johann Zarco "casi se vuelve loco" por conseguir ganar en MotoGP

Durante mucho tiempo, Johann Zarco podría haber pensado que la victoria en MotoGP sería su perdición definitiva. Estuvo cerca en varias ocasiones durante su primera temporada en la categoría reina, en 2017, pero siempre se le escapó por multitud de motivos. La balanza se inclinó finalmente a su favor en el pasado Gran Premio de Australia, con una carrera excepcional en la que protagonizó varios adelantamientos en la parte final para colocarse líder en la última vuelta.

El francés subió a lo más alto de un podio que conocía bien, ya que era el vigésimo para él en MotoGP. El bicampeón de Moto2 estaba más o menos acostumbrado a estar en la parte delantera, pero la falta de victoria se estaba convirtiendo en un lastre, y siente que le ha quitado un peso importante de encima, sobre todo en relación a las miradas que tiene sobre él.

"Simboliza que soy uno de los buenos en esta categoría", explicó Zarco en 'France Bleu Vaucluse'. "No es que lo dudara, sabía que era uno de los buenos, pero no se materializó. Cuando te dedicas de verdad al deporte, te dices a ti mismo que no importa si no ganas, eso no hace que tu rendimiento sea menos bueno.

"Pero en realidad, cuando rindes bien durante mucho tiempo y la victoria no llega, como me pasó a mí, la gente sólo piensa en la victoria y tienes que aguantar cómo te mira la gente. Eso es lo que se siente, ese 'por fin' para decir 'Ah, Johann es bueno, pero, pero, pero, pero...'. Casi te vuelve loco. Ya no hay más 'pero'".

"Cuando un aficionado se alegra mucho de verme y quiere hablar conmigo, lo primero que dice es '¿cuándo la primera victoria?' En un momento dado, también era, 'Johann, ¿por qué estas salidas?' ¡Pero si empiezo a explicar las salidas, la persona se desmayará porque va a decir que es demasiado complicado! Al menos en este caso es mucho más positivo. Cuando los aficionados me ven, dicen '¿para cuándo el segundo [triunfo]?'".

Así, el francés se siente mucho más liberado tras su triunfo en Phillip Island, aunque no acaba de tomarle la medida a lo que ha conseguido: "Siempre quieres más, pero ya estoy disfrutando de lo conseguido. He podido darme cuenta, pero todavía no. El momento nostálgico cuando miras atrás, eso llega, o cuando estás en casa, intentas dejarte llevar. Es un proceso largo".

Esa victoria fue el punto culminante de una campaña que Zarco concluyó en quinto lugar en el campeonato, por segunda vez en tres años. El de Niza, que al término de 2023 dejó Pramac para fichar por LCR Honda, sigue dando mucha importancia a esta regularidad en cabeza, que pudo demostrar en una temporada muy intensa por la llegada de las carreras al sprint.

"Ha sido una gran temporada, con muchos cambios. Sólo con eso [las sprint], hay un ajuste inicial. Después, si nos fijamos en las cifras, he tenido el mayor número de podios, esta victoria y un buen top 5 en la general que ya logré en 2021, pero es bueno repetirlo. Demuestra que sigo siendo un piloto que está listo para la lucha", finalizó.