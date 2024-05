El piloto que se abre paso para despertar al "gigante dormido" de MotoGP

MotoGP tiene una larga historia en los Estados Unidos, empezando por el primer piloto del país que ganó en la categoría reina, Pat Hennen, en 1976, antes de que otros hombres de la talla de Kenny Roberts Sr, Freddie Spencer, Eddie Lawson, Wayne Rainey y Kevin Schwantz ganasen varios títulos en las décadas de 1980 y 1990.

En el 2000, Kenny Roberts Jr. se hizo con la corona de 500cc, antes de que el fallecido Nicky Hayden se impusiera a Valentino Rossi por el título de MotoGP 2006. Ese sigue siendo el último punto álgido de los estadounidenses en la categoría reina. De hecho, el malogrado Hayden no volvería a ganar una carrera después de 2006, mientras que la última victoria para la nación americana en MotoGP sigue siendo la de Ben Spies en Assen 2011.

El último estadounidense en correr a tiempo completo en la clase de las motos pesadas también fue Hayden, en su último año (2015), mientras que Garrett Gerloff fue el último piloto nacido en Estados Unidos en disputar una carrera, cuando sustituyó al lesionado Franco Morbidelli en la Yamaha del Petronas SRT, en Assen.

Sin embargo, la situación parece estar cambiando. A finales de 2023, tras el colapso del RNF, MotoGP anunció que el equipo Trackhouse, de la NASCAR, se uniría a la parrilla para 2024. Llevando por bandera una decoración de rayas y estrellas, esta escuadra tiene grandes ambiciones, más allá de ser satélite de Aprilia. Pocos meses después de que se confirmara la entrada de esta estructura, también se conoció la noticia de que Liberty Media, gigante estadounidense de los medios de comunicación y empresa propietaria de la Fórmula 1, compraba MotoGP en una operación valorada en 4.200 millones de euros.

Raul Fernandez

Con la expansión de MotoGP en Estados Unidos ya perfilada como un plan clave para Liberty -que espera cerrar el acuerdo a finales de año-, un piloto de Moto2 se está perfilando como una potencial referencia para el territorio americano en el campeonato.

Joe Roberts ha tenido su "viaje" en el Mundial de Motociclismo desde que entró en la categoría intermedia como piloto a tiempo completo en 2018. En una moto NTS poco competitiva, consiguió solo cinco puntos ese año, mientras que, en 2019, una montura KTM igualmente decepcionante con el American Racing Team lo vio lograr un punto menos.

Un cambio a un chasis Kalex para la campaña 2020 le dejó en un mejor estado de forma, arrancando la temporada en Qatar con un cuarto puesto tras hacer la pole, antes de lograr su primer podio en la República Checa unas carreras más tarde. El fichaje por Italtrans para 2021, que ganó el título de Moto2 con Enea Bastianini el año anterior, le permitió anotarse su primera victoria, en Portugal la temporada siguiente. Pero sólo subió una vez más al podio antes de regresar al American Racing Team, estructura dirigida por Eitan Butbul y John Hopkins.

"Para ser sincero, no me arrepiento", dice Roberts sobre su fichaje por Italtrans. "¿Qué es la vida si vives lamentándote? Tienes que vivirla, cometer errores y esas cosas. Pero al fin y al cabo, he crecido mucho como persona, como piloto, y sé a ciencia cierta que el grupo de chicos con los que estoy trabajando no habría estado disponible para mí al año siguiente. Y toda la gente que me rodea ahora mismo viene de entornos en los que no han sido felices, y nos hemos encontrado".

Roberts, de 26 años, ha tenido un buen comienzo de 2024. Tras un séptimo puesto en Qatar, terminó segundo en Portugal y en Estados Unidos y tercero en España. En Jerez, partía desde la 11ª posición de la parrilla, por lo que una mejor clasificación quizás le habría dejado cerca de volver a ganar. Sin embargo, con ese resultado por detrás de Fermín Aldeguer, se colocó al frente de la general de Moto2 por primera vez en su carrera deportiva. Casualmente, después de cuatro carreras tiene 69 puntos, el número con el que corrió Hayden, último líder de un Mundial, y también el último piloto americano en cualquier categoría capaz de conseguir tres podios consecutivos.

"El lema que siempre decíamos era 'quizá todas estas cosas ocurren por alguna razón'", añade Roberts. "Es curioso cómo funciona el universo. En la carrera de hoy [por Jerez] podría haber ganado, pero no habría tenido esos 69 puntos. El mundo es una cosa curiosa, y todo lo que puedes hacer es dar lo mejor de ti cada día y ya veremos: conseguir esos puntos y ver qué balance hacemos al final del año".

Joe Roberts

A Roberts se le han juntado varias cosas en 2024 que le han llevado a alcanzar su mejor momento hasta la fecha. Lo atribuye a la gente que le rodea en el American Racing Team, en particular a un nuevo ingeniero de datos de Speed Up y a haber podido traer consigo a Mario Martini, ex de Italtrans, como jefe de equipo.



Aunque reconoció que, a primera vista, traer a alguien de una escuadra con la que no tuvo mucho éxito, el piloto americano señaló que fue Martini quien fue capaz de hacer que la moto apuntara en la dirección correcta para él en la segunda mitad de 2023, lo que le llevó a subir al podio en la India. La otra clave para Roberts ha sido el cambio a los neumáticos Pirelli en este 2024.

"Para mí, necesito 'feeling' en la parte delantera", explicó. "Tienes más feedback [con los Pirelli], y recuerdo la primera vez que los usé en Barcelona, justo después de la carrera del año pasado. La curva 5 es una curva famosa por entrar con la parte delantera. Me caí en carrera cuando iba en cabeza. Recuerdo que entré allí [en el test] pensando 'oh, mierda, mierda, no voy a conseguirlo', y simplemente apreté el freno y la moto giró".

"En ese momento supe que con estas gomas se podía mantener el freno un poco más, y girar un poco más. Así que, sí, creo que te da esa capacidad de ajustar, de mover tus trayectorias si lo necesitas. Antes tenía que frenar y girar en el mismo punto, y abrir gas. Ahora hay mucho más 'feling'", siguió.

Desde los entrenamientos de pretemporada, Roberts ha sido el piloto más consistente de Moto2 en lo que él llama un año "sin tonterías". A pesar de no haber conseguido ninguna victoria, es el único piloto que ha sumado tres podios en 2024 hasta el momento. Cuando se le preguntó dónde podría esperar una victoria, respondió: "¡Mierda, en la próxima carrera, tío! Y la siguiente después de esa", antes de señalar que las próximas citas de Le Mans, Barcelona y Mugello son algunas de las mejores para su estilo de pilotaje.

Lo más impresionante del inicio de la nueva campaña de Roberts es que la expectación y los rumores de un salto a MotoGP en 2025 con Trackhouse no le han distraído. Aunque podría considerarse fácilmente como algo inevitable, esto es, que un piloto americano acabe en un equipo americano, la mentalidad ganadora de Trackhouse, donde el jefe del equipo es Davide Brivio, significa que buscarán la mejor opción disponible, y la actual parrilla de MotoGP está llena de grandes pilotos.

Joe Roberts

Pero Roberts está haciendo algo que un piloto americano no ha hecho en mucho tiempo: mostrarse como un claro aspirante a subir a MotoGP. Eso es digno de elogio, dado que ni siquiera el altamente valorado cinco veces campeón del MotoAmerica, Cameron Beaubier, pudo hacer eso en su llegada a Moto2 de 2021 a 2022.

La larga y exitosa historia de Estados Unidos en MotoGP se ha desvanecido en cierto modo en la última década, y eso, como admite Roberts, ha hecho difícil en ocasiones "mantener el entusiasmo". Pero su mejora está coincidiendo con un importante cambio en la historia del país en el Mundial.

"Hace algunos años que no hay un americano realmente competitivo. He estado aquí, he tenido años que han sido buenos y con grandes resultados. Pero luchar por el título, eso [sólo lo ha hecho Nicky Hayden], ¿no? Así que a veces es difícil mantener el entusiasmo. Creo que Estados Unidos es un gigante dormido que necesita ser despertado... ¿es un buen título? Creo que funciona, ¿no?", concluyó.