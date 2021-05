Mir y Viñales creen que “no te pueden quitar un podio” por exceder la pista

El abuso de los pilotos durante años excediendo los límites de los circuitos llevó al Mundial de MotoGP a implementar normas más estrictas en ese tipo de situaciones. Durante una carrera, si un piloto pisa ‘el verde’ tres veces recibe un aviso, y si llega a las cinco, le sancionan con una long lap. Si en la última vuelta un corredor excede el límite una vez, automáticamente pierde una plaza, como el pasó el domingo a Joe Roberts, que terminó tercero la carrera de Moto2 y le bajaron del podio ante su cara de asombro e incredulidad cuando ya iba camino del parque cerrado a recoger su merecido trofeo.

Pero la más sonada, sin duda, fue la vivida por Jorge Martín el pasado año en el Gran Premio de Estiria de Moto2, cuando pisó milimétricamente la pintura verde que marca el límite de la pista en la última vuelta y le quitaron la victoria, que fue a parar a manos de Marco Bezzecchi, casualmente el mismo piloto que subió al podio el domingo en detrimento de Roberts. Ya entonces, Martín fue contundente: “Espero que el Mundial no se decida en Dirección de Carrera”.

El Mundial ha subido la apuesta este año, y coloca unos sensores electrónicos en las curvas en las que consideran que se puede ganar tiempo excediendo el límite del circuito, a modo de ‘chivato’ para avisar a los comisarios de que el piloto ha pisado con las dos ruedas fuera del asfalto.

En la carrera de MotoGP del domingo, el panel de comisarios sancionó, también, a Miguel Oliveira, segundo en la meta, y Joan Mir, tercero, por exceder los límites de la pista en el último giro.

La confusión llegó cuando tras anunciarse la penalidad al portugués, al que se le bajó a la tercera posición, subiendo al español a la segunda, se rearbitró la acción para, pasados unos largos minutos, penalizar también a Mir por la misma falta, en la misma vuelta y en el mismo punto.

Los comisarios justificaron el retraso en que no tenían imágenes frontales que probaran que Mir había pisado fuera de la pista, y tuvieron que recurrir a la cámara onboard que Oliveira lleva en la parte posterior de su KTM. Surrealista. Al final se tomó la decisión salomónica de dejar el podio como estaba al principio y dejar a Johann Zarco, que acabó cuarto, preguntándose por qué no subía él al cajón.

Joan Mir apela al factor humano

“En la última vuelta tienes que ir con mucho cuidado, porque hay sitios en los que pisas el verde inevitablemente”, explicaba Mir al final de la carrera.

“En el caso de los límites de pista se tienen que poner márgenes, porque si no llegaríamos a la hierba. Es importante que quien tome la decisión sea una persona, un piloto”, admite el de Suzuki, consciente de que tiene que haber unos límites y unas normas.

Sin embargo, el panel de comisarios no atendió las inquietudes del piloto y su equipo cuando pidieron un razonamiento a la sanción.

“Es frustrante que no puedas apelar, que ni siquiera puedas dar tu opinión. Lo damos todo durante el fin de semana, y que por un milímetro puedas perder el podio, no es justo. Todas las penalizaciones que son por seguridad las aplaudo, pero soy piloto y creo que hay cosas que no son justas”, sostiene el campeón de MotoGP.

Para Mir, además de la tecnología de los ‘chivatos’ electrónicos, considera que habría que realizarse una revisión humana para establecer si hay ganancia en la acción.

“Falta factor humano en las decisiones. En Dirección de Carrera hay expilotos y tienen criterio. Si buscas el factor humano, normalmente no te equivocas. Desde luego, si hay una ventaja hay que penalizar. Más que nada, porque si tiras para atrás, habría muchas cosas que se deberían revisar”, apunta Mir, que sigue esperando que Dirección de Carrera le explique qué sucedió en el GP de Doha cuando Jack Miller se le tiró encima en plena recta.

Maverick Viñales pide más flexibilidad

Tampoco vio nada justo el piloto de Yamaha la acción que acabó el domingo con Joe Roberts fuera del cajón de Moto2 en Mugello.

“Hemos visto cómo le han quitado de nuevo un podio a un piloto, en este caso a Joe Roberts, y tampoco ha hecho nada mal, ha tocado levemente, un poco, el verde y ahí no ganas nada, no ganas tiempo”, explicó Maverick a Motorsport.com cuando le preguntó por los tracks limits.

“Personalmente creo que hay que entender mejor las situaciones de cuando pisas fuera de la pista. Por ejemplo, hoy (el domingo) en la carrera yo me he salido en la curva 9 y ha sido claramente un track limit, porque me he salido completamente de la pista. Pero Roberts iba por encima del piano y, de repente, el piano se acaba, no es que se haya salido. Lo que me pasó en Portimao fue una acción totalmente diferente, yo me salí del piano, más de media rueda. Pero a Roberts simplemente se le ha acabado el bordillo y ha pisado el verde”, argumentó el piloto de Yamaha.

Maverick sostiene una idea similar a la de Mir, que los comisarios deberían juzgar con el ojo humano.

“Hay que mirar este tipo de acciones, porque Joe Roberts no ha ganado ni media décima ahí, y ha perdido el podio. Pienso que hay que ser más flexibles o hacer alguna ‘excepción’ a la regla, porque te fastidian la camarera sin ganar nada”.

Viñales está completamente de acuerdo en que haya normas y se persiga a los pilotos que exceden claramente el limite de la pista para ganar tiempo. Pero ser más sensibles con los casos que están en el otro extremo.

“Si te fijas en el imagen, Roberts pone la moto completamente recta, si la hubiera tumbado un poco no hubiera pisado el verde, así que no lo ha hecho a posta. Tienen que intentar ser más flexibles. No te pueden quitar un podio sin haber ganado tiempo”, insiste el corredor de la Costa Brava.

Reflexiones de dos campeones del mundo que, seguramente, haría bien el panel de comisarios de MotoGP de no dejarlas caer en saco roto. La norma de los límites de la pista debe existir, y se debe aplicar de forma rigurosa, pero la 'interpretación' del árbitro la debe hacer justa.