MotoGP GP de Valencia

Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos

El piloto de Honda afrontará este fin de semana su último gran premio con Honda, después de que los médicos que le tratan le dieran este mismo miércoles por la tarde el OK para viajar.

Germán Garcia Casanova

Editado: 26 nov 2026, 7:36

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Joan Mir, piloto de Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir estará este fin de semana en Valencia, para disputar su último gran premio como piloto del equipo oficial Honda de MotoGP. El corredor mallorquín, que se ha perdido seis de los últimos siete grandes premios por motivos médicos, al sufrir mareos y disminución de la visión, pasó este mismo miércoles un último examen con los médicos que le tratan, recibiendo el visto bueno para viajar.

En un comunicado hecho público por el equipo oficial de Tokio, Honda confirma que el corredor estará este jueves en Valencia para atender a los medios y el viernes listo para salir al FP1.

"Ha sido un año realmente complicado, especialmente en la segunda mitad, pero me siento muy feliz de poder volver a subirme a la moto y reencontrarme con el equipo Honda HRC Castrol para disputar una última carrera juntos", explica Mir en el comunicado de Honda.

"Quiero dar un agradecimiento especial a la dirección de HRC por su apoyo total e incondicional a lo largo de este periodo tan complejo. Hemos vivido momentos magníficos juntos y estos cuatro años me han enseñado mucho, tanto dentro como fuera de la pista. Las carreras —y la vida en general— consisten en disfrutar de los momentos que surgen en el camino, junto a las personas y el equipo que te rodean. Eso es precisamente lo que quiero disfrutar en este último fin de semana con Honda: una última carrera para disfrutar juntos, una última oportunidad para demostrar cuánto hemos crecido y progresado, y, en definitiva, una última ocasión para disfrutar", concluye el piloto español.

Además de poder despedirse de su actual equipo, con el que ha estado las cuatro últimas temporadas, y cerrar un año que no ha sido nada positivo para él, si todo va bien, Mir podrá subirse el próximo martes a la Ducati GP27 del equipo Gresini, con el que correrá las dos próximas temporadas, en el test oficial de pretemporada 2027, que se celebra en este mismo escenario de Cheste. Mir tuvo la oportunidad, ,en el test de Brno, de probar la Honda del año que viene, y los neumáticos Pirelli.

Sin embargo, para el corredor es mucho más interesante poder probar la Ducati, que será la tercera maquinaria diferente con la que compite en MotoGP, y la primera italiana, tras su paso por Suzuki y HRC.

La temporada de Mir, la cuarta en Honda y octava en MotoGP, no ha sido para nada fácil. El mallorquín solo sumó ocho puntos en las cinco primeras carreras de la temporada, siete de ellos los sábados, ya que los errores en domingo le han perseguido durante todo el año, sumando hasta 16 caídas en total.

Tras acabar en Barcelona y Mugello, su mejor resultado del año llegó en Brno, donde fue quinto el domingo, sumando cuatro puntos más en la carrer del Gran Premio de Aragón.

Desde entonces, se han celebrado ocho grandes premios y Mir no ha puntuado, perdiéndose siete de ellos. El campeón del mundo de MotoGP 2020 es ahora mismo 19º de la general, con solo 33 puntos, dos más que su antiguo compañero de equipo en Suzuki, Alex Rins, que se retira este domingo y que tratará de superarle en la general.

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