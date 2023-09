Mir: "En Misano entendimos algo que me ha hecho tener más confianza"

Joan Mir volvió este domingo en el Circuito Internacional de Buddh a la parte alta de la tabla de MotoGP. Tras caerse el sábado en la sprint, el piloto mallorquín logró cuajar una carrera larga muy seria este domingo, erigiéndose como la referencia de Honda una vez que su compañero de garaje, Marc Márquez, se fue al suelo pasadas unas vueltas cuando estaba en posición de luchar por el podio.

El #36 acabó la carrera con "sentimientos mixtos", y es que se encontró lo suficientemente bien como para salir del fondo de la parrilla y estar al nivel o al menos cerca del ocho campeón del mundo. Pero no acabó del todo satisfecho porque, según él, podría haber estado cerca de Jorge Martín, segundo clasificado, y Fabio Quartararo, tercero.

Sin embargo, Mir experimentó problemas en la RC213V, por los que no pudo seguir a Quartararo y acabó perdiendo el duelo con Brad Binder por la cuarta plaza. Una vez terminada la carrera, el español explicó la carrera a los medios, entre los que estaba Motorsport.com

"Tengo sentimientos mixtos en esta carrera", empezó diciendo. "Obviamente estoy súper contento por la actuación durante el fin de semana. Hemos hecho un gran trabajo con el equipo, intentando entender un poco más esta moto, cómo pilotarla y cómo ser rápido. Parece que hemos encontrado algo este fin de semana, y que el test de Misano fue crucial e importante".

"Pero, por otra parte, en la segunda parte de la carrera tuve un problema, me empezó a vibrar el neumático trasero. Eso fue una lástima, porque estaba bastante cómodo detrás de Fabio Quartararo, controlando el neumático para el final de la carrera. Cuando apareció la vibración pensé que no podría terminar la carrera, porque empezó siendo bastante fuerte. Y una vez que empecé a patinar, cada vez más, desapareció. Fue [algo] malo, condicionó la segunda mitad de la carrera", siguió.

"Sinceramente, creo que podríamos haber estado más cerca de Jorge Martín y de Fabio hoy. Pero está bien tener estos problemas estando delante. Veremos en Motegi", resumió sobre sus expectativas.

Posteriormente, Mir no terminó de responder con claridad sobre si el paso adelante en India fue por estar en un circuito nuevo o por lo aprendido en el test de Misano de hace unos días, con el nuevo prototipo de Honda para 2024, pero lo cierto es que reconoció que las pruebas sí habían sido positivas para él.

"Es un poco un misterio [a qué se debe el paso adelante]. Marc dio un paso adelante y él pudo estar más fuerte que en otros fines de semana. Para mí, poder haber dado un paso tan grande como para estar a su nivel o cerca, es por nosotros [mi equipo]. Hemos dado un gran paso este fin de semana. Por supuesto que el test de Misano fue importante, no por la posición, sino porque pude dar muchas vueltas, y si miras los últimos giros del test fuimos muy rápidos, con neumáticos usados", explicó.

"Entendimos algo en el test que me ha hecho tener más confianza. Cuando llegamos a esta pista, completamente nueva, y probablemente con la habilidad de adaptarnos más rápido que otros, pudimos ser rápidos. Hemos continuado creciendo durante el fin de semana, y eso fue bueno. No lo esperaba. Esperaba ser rápido el viernes, pero clasificamos muy bien. En el Warm Up también tuvimos buen ritmo, y en carrera luchamos por las posiciones que esperaba, aunque las esperaba mejor. También le dije al equipo que no podíamos [pretender] estar detrás y luego ganar, eso no pasa, y si intentas hacerlo te caerás, es así", continuó.

Por último, Mir confirmó que espera poder contar con la nueva moto que probó en Misano la próxima semana, en el GP de Japón en Motegi, que ya esperaba tener en Buddh, pero que la casa del ala dorada no pudo darle por problemas logísticos: "Ahora tenemos una base con la que me siento cómodo, [pero] creo que deberíamos tener algo más arriesgado para continuar nuestra evolución, así que probablemente sí [lo probaré]", finalizó.