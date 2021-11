Joan Mir: "Estoy contento con los pasos que estamos haciendo"

Jerez.- El mallorquín, que acabó desolado el último gran premio del año en Valencia tras no poder alcanzar el podio, que era su objetivo, ha cambiado definitivamente su estado de ánimo del pasado domingo por un rictus de mayor positividad tras poder probar el prototipo de la Suzuki GSX-RR de 2022.

“Ha sido un día complicado este viernes por el viento, mucho más que el jueves, y esto limita un poco, no puedes realmente rodar rápido. Me hubiera gustado más un día sin tanto aire. Pese a ello, hemos podido probar cosas que era lo importante, algunas piezas nuevas y algo de electrónica, entender el potencial real del motor. Estoy contento con los pasos que estamos haciendo”, valoró el mallorquín.

Por si te lo perdiste: En Suzuki, Mir y Rins recuperan la confianza

“Me voy de vacaciones con el trabajo hecho. Un año positivo. Está claro que queríamos más, pero no puede catalogarse de mal año para nada. Necesito un poco las vacaciones, desconectar un poco y volver con más fuerza. El año que viene hay menos parón, empezamos antes y es importante llegar preparados”.

Durante el test de Jerez Ducati está desplegando ocho motos, tres de ellas 2022.

“Todos estamos pendientes a ver si Ducati da otro paso, porque realmente este año han sido los más fuertes. Habrá ocho motos y será difícil de gestionar para los demás. Esperemos que no den un paso muy grande y que nosotros nos acerquemos un poco más”, rogó.

Sobre si había visto algún detalle en las otras motos que le había llamado la atención, el mallorquín no quiso dar muchas pistas.

Lee también: Qué probaron y qué no los equipos el primer día del test en Jerez

“No tengo mucho tiempo para mirar otras motos, pero me he fijado en un escape de la Ducati, en algunas cosas más suyas. Honda ha sacado un paquete aerodinámico diferente, pero con todo el trabajo que tenemos no me puedo fijar mucho en lo que llevan las otras motos”.

Por último, Motorsport.com le preguntó si creía que Ducati estaba trabajando la aerodinámica tanto para mejorar sus tiempos como para empeorar los de las motos que van detrás.

“Pues no lo sé, pero hay veces que eso está, es lo que me pasó en Valencia, tenía un ritmo muy bueno en entrenamiento y cuando me puse detrás de las Ducati en carrera perdí toda la velocidad”, aseguró el balear.

(Haz click para pasar las imágenes del test de MotoGP en Jerez y si no puedes hacerlo pulsa en este enlace)

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 2 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 4 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 6 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 7 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 8 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 10 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 12 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 13 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 14 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 15 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 16 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 17 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 18 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 19 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 20 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 21 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 22 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki MotoGP 23 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 24 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 25 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 26 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 27 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 28 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 29 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 30 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 31 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 32 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 33 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 34 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 35 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 36 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 37 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 38 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 39 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Sylvain Guintoli, Team Suzuki MotoGP 40 / 40 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images