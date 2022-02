Mir: "Estamos cerca de estar listos; hemos ganado velocidad punta"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- El mallorquín se situó 12º en la hoja de tiempos al final del primer test de pretemporada con un tiempo de 1.58.529, mejorando en más de medio segundo su mejor registro del primer día (1.59.067), aunque no pudo hacer un buen ataque al crono por la mañana, cuando se daban las mejores condiciones y la mayoría de pilotos marcaron registros rápidos.

"Esta mañana me he levantado muy rígido, pero es normal el primer día en MotoGP", explicó Mir, que completó 35 vueltas antes de que la lluvia detuviera a los pilotos a dos horas de acabar la sesión, algo que no afectó los planes. "Prefiero una pretemporada corta. Lo que no me gusta es una pretemporada en Qatar y la primera carrera allí".

Al final del día el piloto de Suzuki había cumplido con todo su trabajo. "Probamos casi todo lo que teníamos que probar pero hay que reconfirmarlo ahora en Mandalika".

Tras un primer día el sábado de poner las cosas en su sitio, Mir profundizó este domingo en el nuevo motor de la Suzuki. "Era un día importante para el motor, porque la electrónica está mucho mejor calibrada, y estoy satisfecho".

"Estamos cerca de estar listos; estamos contentos. Hemos ganado velocidad punta. Sabemos que tenemos una moto rápida en carrera, pero pelear con las Ducati con el motor que teníamos no era fácil. El carácter del motor es el mismo, pero da más rendimiento", dijo antes de enfriar un poco las expectativas: "Estoy satisfecho, contento, pero no hemos ganado nada".

Por la mañana a primera hora se rodó por debajo del récord del circuito.

"No salió muy bien el intento de vuelta rápida, pero no estamos aquí para la vuelta rápida", dijo.

"Hemos fallado un poco por la mañana, la temperatura era más baja que ayer y pensaba que la goma blanda delantera me podía dar algo más, me he colado dos veces y he entrado sin hacer una vuelta como debería para atacar el tiempo. Ha sido difícil gestionar la moto y no podía apretar en las frenadas. Hemos puesto un delantero duro y hemos hecho el tiempo con él, así que había margen para bajar. Pero estoy contento, no creo que ahora mismo sea un gran problema el time atacck para nosotros, pero lo tenemos que mejorar", argumentó.

El equipo Suzuki viajará este lunes a Indonesia, donde la próxima semana seguirán tres días de ensayos.

"Tenemos que seguir probando temas de aerodinámica para mejorar eso, también tenemos que encontrar la mejor combinación de chasis y basculante, hemos probado casi todo en Sepang, pero Mandalika nos servirá para confirmar que lo probado aquí funciona en otro circuito diferente", zanjó.