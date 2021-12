Joan Mir: "No se dio valor a que Suzuki ganara un Mundial después de 20 años"

En solo su quinta temporada en el Mundial, segunda en la clase reina y con solo 23 años de edad, Joan Mir logró convertirse en campeón del mundo de MotoGP 2020 al manillar de una Suzuki, un hito que no se producía desde 2000, cuando lo logró Kenny Robert Jr., y que solo cuatro pilotos antes lo habían logrado desde el nacimiento del campeonato del mundo en 1949: Barry Sheene (1976 y 77), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982) y el legendario Kevin Schwantz (1993).

La gesta fue tremendamente mayúscula, y más con las circunstancias que rodearon aquel atípico campeonato golpeado por la pandemia. Transcurrido un año de la proeza, Mir considera que no se le dio el valor que realmente tuvo a todo aquello y que apenas le ha cambiado la vida desde entonces.

"La vida no me ha cambiado lo que me podía haber cambiado, porque he tenido la suerte, o la desgracia, de que fui campeón el año del COVID y mediáticamente no ha sido tan bestia como en un año normal", explicaba Mir en una entrevista en exclusiva con Motorsport.com.

"Este año hemos ido recuperando poco a poco la normalidad, pero tampoco del todo. Sí es cierto que he vivido un subidón de fama importante, no brutal, algo que agradezco en cierta manera", conviene el piloto balear.

Aunque entiende que es un personaje público, Mir guarda con celo su vida privada y sus apariciones en redes sociales van más ligadas a los acuerdos comerciales que a su deseo de convertirse en una celebridad.

"Sé que si vuelvo a ganar o sigo algunos años más al máximo nivel, el reconocimiento aumentará, pero más en la medida de que haya más aficionados en las gradas. Me dio mucha pena el año pasado ganar el Mundial sin gente en los circuitos. Eso es algo que también llevo dentro", admite.

Un Mundial a 'puerta cerrada' que restó brillo y, seguramente, reconocimiento. Desde fuera, la impresión es que Mir no fue tratado como merece un campeón de MotoGP por parte del propio campeonato, los rivales, los medios, los fans…

"Por parte de todos sí, pero no por parte de los fans. Es algo que se valorará con los años, pero no se ha dado valor al hecho de que Suzuki ganara un Mundial después de 20 años. Igual ganar uno no se valora, pero si luchamos por ganar el segundo título quizá si tenga un mayor reconocimiento".

Un segundo título con Suzuki que se le ha resistido en 2021 y que vista la temporada, en la que no ha logrado ninguna victoria, no va a ser una empresa fácil a corto plazo.

"Tengo 23 años, cada temporada he mejorado y tengo mucha carrera por delante. No he conseguido ser campeón en la parte final de mi vida deportiva, llegué y ¡pum¡ Quiero decir que hay margen, pero es importante que yo vea que Suzuki quiere lo mismo, si yo creo que Suzuki quiere lo mismo que yo y me lo creo, seguiré aquí. Si alguna vez dejo de sentir eso, me iré inmediatamente. Porque para mi es importante que ambos vayamos en la misma dirección y que yo crea en el proyecto", deja claro el de Mallorca, que un año después de tomar la decisión sigue creyendo que "fue una decisión acertada" no llevar el número 1 en su moto durante el año de su reinado.

Galería: todas las motos y pilotos de Suzuki en MotoGP

2002: Kenny Roberts Jr 1 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Sete Gibernau 2 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Akira Ryo* 3 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2002: Yukio Kagayama* 4 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2003: Kenny Roberts 5 / 51 Foto de: Richard Sloop 2003: John Hopkins 6 / 51 Foto de: Richard Sloop 2003: Yukio kagayama* 7 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2003: Akira Ryo* 8 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2004: Kenny Roberts 9 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2004: John Hopkins 10 / 51 Foto de: Suzuki 2004: Gregorio Lavilla* 11 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP *wild card y sustitución 2004: Yukio Kagayama* 12 / 51 *sustitución 2005: Kenny Roberts 13 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2005: John Hopkins 14 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2005: Nobuatsu Aoki* 15 / 51 Foto de: Gauloises Fortuna Racing *wild card y sustitución 2006: John Hopkins 16 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2006: Chris Vermeulen 17 / 51 Foto de: Todd Corzett 2006: Kousuke Akiyoshi* 18 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2007: John Hopkins 19 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2007: Chris Vermeulen 20 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2007: Kousuke Akiyoshi* 21 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2007: Nobuatsu Aoki* 22 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2008: Chris Vermeulen 23 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2008: Loris Capirossi 24 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2008: Ben Spies* 25 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card y sustitución 2008: Kousuke Akiyoshi* 26 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2008: Nobuatsu Aoki* 27 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2009: Loris Capirossi 28 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2009: Chris Vermeulen 29 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2010: Alvaro Bautista 30 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2010: Loris Capirossi 31 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2011: Alvaro Bautista 32 / 51 Foto de: Crescent Suzuki 2011: John Hopkins* 33 / 51 Foto de: Crescent Suzuki *wild card y sustitución 2014: Randy de Puniet* 34 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP *wild card 2015: Maverick Viñales 35 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2015: Aleix Espargaró 36 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2016: Maverick Viñales 37 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2016: Aleix Espargaró 38 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP 2017: Alex Rins 39 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Andrea Iannone 40 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Takuya Tsuda* 41 / 51 Foto de: Suzuki MotoGP *sustitución 2017: Sylvain Guintoli* 42 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2018: Andrea Iannone 43 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Alex Rins 44 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Sylvain Guintoli* 45 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2019: Alex Rins 46 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Joan Mir 47 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Alex Rins 48 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Joan Mir 49 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021: Alex Rins 50 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021: Joan Mir 51 / 51 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images