"No pinta bien", dice Joan Mir tras acabar con problemas el FP3

El piloto de Suzuki explicó el viernes al final de la primera jornada del Gran Premio de Aragón que iba a probarse este sábado, en el FP3, antes de decidir si abandona el fin de semana debido al dolor que le produce la lesión en el tobillo derecho, que le impide pilotar con normalidad.

Después del tercer entrenamiento libre, en el que acabó 17º, lo que le obligaría a pasar por la Q1, Motorsport.com pudo hablar con Joan Mir, quien aseguró que "no pinta bien la cosa", en referencia a su lesión y las limitaciones que le causa en la conducción.

"No puedo pilotar bien, me vibra la pierna (derecha, la de la lesión) y eso hace que esté tocando constantemente el freno, así sale en los datos y eso no me permite conducir de forma adecuada", expresó.

Suzuki le implemento una especie de doble palanca de freno en el pie para tener una base más estable, pero la solución no pudo mejorar el problema.

"No es tanto por el dolor como para poder tener mejor control del freno, pero no ha solucionado el problema, que es la vibración de la pierna por un tema de los tendones lesionados".

La intención de Mir era concluir el gran premio, pero no sabe si esa es ahora mismo la mejor solución.

"Vamos a hablar con los médicos, los fisios y con el equipo y vamos a tomar una decisión antes del FP4, el problema es que el lunes ya nos vamos a Japón, así que no hay mucho tiempo para recuperar", dijo el campeón del mundo 2020, que no se mostraba muy optimista ante las opciones de seguir compitiendo este fin de semana.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 2 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 3 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 4 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 5 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 6 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 7 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 8 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 9 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 10 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 16 Foto de: MotoGP Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 12 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 13 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 14 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 15 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 16 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images