Mir: "Esperaré un poco antes de decir a qué puedo aspirar este año"

Jerez.- El piloto de Suzuki merodeó entre las primeras posiciones a lo largo de casi todo el fin de semana en el trazado andaluz, por más que en ningún momento pudo medirse en corto con Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia, los dos que demostraron, desde un primer momento, tener mejor ritmo.

Joan Mir, que arrancó el noveno, no pudo engancharse al dúo de cabeza que formaron el italiano y el francés, y tampoco al grupo perseguidor, integrado por Aleix Espargaró (tercero), Marc Márquez (cuarto) y Jack Miller (quinto).

Únicamente al final, cuando estos tres se enfrascaron en una gresca de la que el más beneficiado fue el de Aprilia (terminó en el podio), el campeón del mundo de hace dos años logró ponerse a la cola. Sin embargo, allí se encontró con un muro que le volvió a escupir hacia atrás, haciendo inútiles todo su empeño.

Llegado el momento de dar explicaciones, el #36 señaló al termómetro, y a los 48 grados a los que llegó el asfalto en el momento de la carrera.

"Estoy un poco decepcionado. La temperatura se enfiló y, con ello, también la presión de la goma de delante. No pude hacer nada. Cuando llegué a los corredores de delante y me puse a rebufo, no pude atacar. Hay que encontrar una solución porque llegaremos a circuitos en los que hará calor", declaró Mir.

A criterio del mallorquín, la clave de ese sobrecalentamiento de la goma delantera radica en la cantidad de dispositivos y alas que se han ido añadiendo últimamente a las motos, y que aumentan la carga aerodinámica. Eso, lógicamente, tiene un impacto decisivo en el comportamiento de los compuestos.

"Todos los dispositivos, las alas, crean esa carga delante. Hay equipos que lo llevan mejor, y es muy frustrante. He perdido el ápice de más curvas que las que he hecho bien. Si no se cuela nadie, aquí no adelantas. Cuando he empezado a llegar al grupo de delante, inmediatamente me he ido para atrás al rodar detrás de otro piloto", relató el muchacho de Palma, que, tras el rosco de la semana pasada en Portugal, donde Miller se lo llevó puesto, y este sexto puesto, prefiere no aventurarse a afirmar que podrá pelear por encasquetarse la que sería su segunda corona en MotoGP. "Esperaré un poco antes de decir a qué podremos aspirar este año", remachó Mir, sexto en la tabla general, a 33 puntos de Quartararo.

