Joan Mir: “No entiendo en absoluto la sanción”

El de Suzuki circulaba séptimo en la última vuelta de la carrera de MotoGP del Gran Premio de las Américas, cuando forzó una maniobra para adelantar a Jack Miller, que iba sexto, tocándose ambos pilotos, lo que aprovechó Enea Bastianini para colocarse sexto, por delante de Joan Mir y el australiano, que cruzó la meta octavo.

Tras abrir una investigación, Dirección de Carrera determinó que la maniobra era irresponsable y sancionó al campeón del mundo de 2020 con la pérdida de una plaza, que ganó Miller.

“Antes que nada, quiero pedir disculpas porque no me gusta crear contactos en los adelantamientos. Estaba sufriendo acelerando, pero él (Miller) estaba circulando mucho más lento que yo. Pude adelantarle en las variantes anteriores, pero en la recta me volvió adelantar”, introdujo Mir este domingo desde Austin.

“Entonces, él solo se limitó cerrar puertas, sin preocuparse de trazar. En la curva 16, en la segunda parte del ángulo él se cerró y nos tocamos. Perdí una posición porque Bastianini me superó”, rememoró la maniobra.

“No entiendo en absoluto la sanción. Las carreras perderían la esencia. Los comisarios no deben ser los mismos que estuvieron en la carrera de Qatar. Luego esperé, llegó y me amenazó. Si yo fuera él también estaría cabreado. No tengo nada que decir sobre Jack”, dijo visiblemente contrariado el mallorquín.

La acción de Miller al final de la carrera, algo camorrista, no fue tenida en cuenta por Dirección de Carrera.

“A mí me gusta hablar en la pista; no gritar y amenazar a otro piloto. Creo que Jack es un buen tío, no ha estado acertado con esas amenazas a final de carrera”, apuntó Mir.

“En carrera siempre actúa bien. Lo que sí que no entiendo es la decisión de Dirección de Carrera, porque lo he tocado, pero no he tirado a nadie. Tengo todo el mono negro de roces. Y yo me callo y busco la mejor manera de remontar”.

Pese a que Mir ya está fuera de la lucha por el título, el de Suzuki justificó que intentara conseguir el mejor resultado, como es lógico.

“Qué sentido tendría intentarlo si hubiera sabido que me habrían quitado una posición”, añadió.

Por último, Mir no quiso comentar la acalorada conversación mantenida con el australiano al final de la carrera, en la pista, donde Miller llegó a agarrarle por el casco: “He entendido perfectamente qué me decía, pero no hace falta reproducirlo”, zanjó.

