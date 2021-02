Tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP en 2020 se abrió un intenso debate en torno a Joan Mir y la posibilidad de que esta temporada luciera, en la cúpula de su Suzuki el número #1, abandonando momentáneamente su #36 habitual.

Tal fue la expectación en torno al debate que el propio corredor decidió marcar una fecha para anunciarlo públicamente. Llegado el día, Mir ha comunicado que seguirá con su número (36) y que renuncia al derecho de lucir el #1 de campeón del mundo.

El corredor justifica la elección de mantener su actual número: “Más que nada, (el 36) representa un trabajo duro. Quiero seguir con esta forma de trabajar y tener la oportunidad de ganar más títulos. Y quizás si vuelvo a ganar, elegiré al número 1. Pero por ahora me siento muy feliz con esta decisión y quiero agradecer a la afición por su apoyo”, explica Mir.

“Realmente fue una decisión difícil de tomar, ha sido largamente meditada y pensada. Ambos números tienen beneficios; por un lado, es una gran oportunidad porque es algo que realmente te has ganado. Pero igualmente, el número 36 ha significado mucho para mí a lo largo de los años. Es casi una parte de mí, y por eso quería continuar con él”, añade el mallorquín.

La pasada semana, Mir daba algunas pistas que confundieron a muchos, al asegurar que “el 1 es un número que luce mucho y que no puedes elegir, son dos factores positivos para llevarlo. El 36 es el número con el que he llegado hasta el Mundial, con el que he ganado dos títulos de momento y es el número de trabajar, de ‘currar’, y eso es una parte positiva también. Pero es un número que siempre voy a tener y siempre podré elegir, lo dejo ahí. Lo anunciaremos el 12 de febrero”, apuntó entonces, lo que se entendió como que iba a llevar el 1 y dejar aparcado el 36.

Finalmente, sin embargo, Mir seguirá luciendo su número habitual, como han hecho los últimos campeones en una moda que arrancó con Valentino Rossi. El italiano que nunca renunció a su #46 pese a acumular hasta siete coronas de la clase reina.

Los últimos pilotos que fueron campeones de MotoGP y sí llevaron el #1, como Casey Stoner o Jorge Lorenzo, nunca lograron revalidad la corona luciendo ese número tan especial y difícil de lograr, pero que nadie parece querer llevar en su moto.

Para encontrar al último piloto que revalidó el #1 hay que remontarse a 1998, cuando Mick Doohan consiguió el quinto título consecutivo de 500cc. Desde entonces, solo hemos visto seis veces el #1 en la parrilla de MotoGP, y ninguno logró mantenerlo al año siguiente.

Los últimos campeones de 500cc/MotoGP que lucieron el '1'