Mir anticipa "dificultades" en India por no contar con la Honda de 2024

Joan Mir probó el chasis de la RC213V para 2024 en el test de Misano posterior al Gran Premio de San Marino y describió la nueva moto como un paso en la dirección correcta, aunque consideró que no ofrecía el tipo de mejoras de rendimiento que él desea de cara al futuro.

Tras la sesión de pruebas, el mallorquín no descartó la posibilidad de competir con la Honda de 2024 en la parte final de esta temporada, pero no reveló dónde podría debutar el prototipo. Y este jueves, en el Circuito Internacional de Buddh, sí comentó que había mantenido conversaciones con la marca del ala dorada sobre la posibilidad de competir con ella en el Gran Premio de India de este fin de semana.

Sin embargo, aparentes problemas logísticos con el envío de la moto desde Misano a Asia impidieron que la marca diera a su nueva máquina un debut anticipado en la India. Ahora, se espera que lo haga en el Gran Premio de Japón de dentro de siete días.

"No hemos recibido la moto aquí", dijo Mir. "Sinceramente, la esperaba, pero no la tenemos. Haremos el fin de semana como el anterior, así que tendremos dificultades, eso es todo. Dijeron que tuvieron algunos problemas en el transporte a Japón porque querían primero enviarla allí y luego aquí [a la India]".

"Es una pena que no la tengamos aquí, pero espero tenerla en Japón para poder dar más vueltas y entenderla. Si va en la dirección correcta será muy, muy útil para Honda. Creo que tiene sentido [correr con la nueva moto], si te dejan ir con ese prototipo porque conocemos el potencial de esta moto, sé lo que puedo esperar. Así que significa que, si me siento mejor, podemos obtener información importante para decir: 'en esa área hemos mejorado mucho y ahí no estamos tan bien'", siguió.

El campeón del mundo de MotoGP en 2020 añadió lo siguiente: "Diría que por mi altura y demás he podido estar un poco más cómodo [con la nueva moto]. Esto siempre supone un gran paso porque [aunque] la moto [y el] chasis funcionen igual, si estás en una posición mejor sobre la moto [te sientes] más cómodo, girarás más y tendrás un agarre más natural enseguida, porque estás en esa posición. Así que creo que eso es positivo para mí".

Su compañero de garaje, Marc Márquez, sigue siendo pesimista sin embargo sobre el potencial del prototipo de 2024, diciendo que ofrece menos potencial que la moto diseñada para este 2023, y con la que hizo su mejor tiempo en Misano.

"En el test éramos dos y dos", comentó el ocho veces campeón del mundo. "Yo y Takaaki Nakagami preferimos la otra [moto de 2023] y Stefan Bradl y Mir prefieren la nueva. Es verdad que, al final, si prefieres la nueva y acabas en la parte alta de la clasificación, entonces lo puedo entender. Pero no es el caso en este momento, así que lo que digo es que no es suficiente para luchar por las primeras posiciones para el año que viene".

"Puede ser un poco mejor pero aquí no buscamos una décima, buscamos seis o siete por vuelta. Así que es ahí donde tenemos que cambiar y para mí no importa pilotar una moto una décima más rápida o más lenta, necesitamos mucho más. Esta es mi opinión y simplemente sigo trabajando para mejorar eso y seguir empujando".

Cuando se le pidió que confirmara si no tiene intención de correr con la moto de 2024 en las ocho últimas carreras de la temporada, el de Cervera fue claro: "No sé si los otros pilotos [de Honda] tienen ese plan, pero de momento, en mi caso, no".