El de Suzuki es el piloto que más puntos ha conseguido en las cuatro últimas carreras, el que más puestos ha remontado y más adelantamientos hace, mostrándose como un corredor eficaz y un sólido candidato a pelear por el título.

Sin embargo, Joan Mir, de 23 años y que afronta su segunda temporada en MotoGP, no ha estrenado todavía su contador de victorias en la clase reina.

Si el domingo, en Barcelona, lograra su primer triunfo, los 25 puntos del botín le encaramarían al liderato del Mundial, en el que ahora es cuarto a cuatro puntos del primero, Andrea Dovizioso.

“El objetivo este fin de semana es buscar mi primera victoria, si luego nos ponemos primeros de la general, bienvenido sea y gracias, pero ese no es el objetivo que tengo en mente. El objetivo es ganar carreras y estar en las posiciones que hemos estado ocupando en las últimas carreras, seguir haciendo lo que estamos haciendo”, explicó Mir este jueves en Montmeló, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, octava parada del calendario.

El problema con el que se puede encontrar Mir es que el Circuit de Catalunya cuenta con una de las rectas más largas del calendario, muy exigente para los motores y que pide velocidad punta.

“Si salimos retrasados en parrilla, que espero que no, tendremos un problema para poder remontar posiciones, ya que las Ducati, KTM y Honda tienen una ventaja por la velocidad punta. Suzuki y Yamaha sufriremos un poco más en la recta, pero no creo que vaya a ser un problema específico para Yamaha, la moto se ve que va muy bien y me los espero delante”, valoró Mir.

En Austria el distribuidor de frenos aconsejó a los pilotos montar el disco y las pastillas más grandes del catalogo, por la exigencia del trazado. Mir y Maverick Viñales fueron los únicos que no lo montaron, y lo del de Yamaha acabó en accidente. Barcelona es otra pista que exige mucho al sistema de frenada.

“No se si tenemos aquí la opción de los grandes. En los otros circuitos como Austria, donde todo el mundo sufría mucho, yo no tuve ningún problema de frenos para nada. Si allí no los tuve, tampoco toca tenerlos aquí, pero si surgen problemas ya lo plantearemos sobre la marcha. De momento no lo tenemos pensado”, dijo.

“Ahora mismo no es en lo que estoy pensando: luchar por ganar el campeonato. No es el objetivo que tengo en la mente. El objetivo es seguir en la línea de las últimas carreras. Lo que sí quiero y busco es la primera victoria y creo que es una posibilidad real conseguirla este fin de semana. Después, si ganamos y eso lleva ser líder, seguiremos en la línea que llevamos. Trataremos de mantener la regularidad y seguir puntuando en cada carrera”, insistió ante la posibilidad de salir líder el domingo de Barcelona.

