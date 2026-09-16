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Joan Mir se pierde el GP de Austria de MotoGP tras sus problemas físicos de Misano

El piloto español no correrá este fin de semana en el Red Bull Ring después de que las pruebas médicas detectaran parámetros alterados en sangre; Nakagami será su sustituto.

Pol Hermoso
Editado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los preocupantes problemas físicos que Joan Mir sufrió durante el Gran Premio de San Marino tendrán consecuencias más allá de Misano. Honda HRC ha confirmado que el piloto español no disputará el GP de Austria de MotoGP de este fin de semana, después de someterse a nuevas pruebas médicas en Barcelona.

Mir ya llegó muy mermado al sábado de Misano. El campeón del mundo de 2020 explicó entonces que sufría dolores de cabeza y, sobre todo, una enorme falta de energía que ni siquiera él podía explicar. "No me siento al 100%, ni siquiera al 50%", reconoció después de terminar 20º en la carrera sprint.

El domingo intentó competir, pero la situación no mejoró. Mir abandonó al término de la quinta vuelta después de comprobar que físicamente no estaba en condiciones de completar el gran premio y posteriormente puso rumbo a Barcelona para someterse a pruebas más exhaustivas.

Y esas pruebas han aconsejado parar. Según ha comunicado Honda, los análisis realizados a Mir han revelado "parámetros alterados" en sangre que requieren más investigaciones, por lo que todavía tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para conocer exactamente el origen de sus problemas.

Ante los síntomas sufridos en Italia y, especialmente, la ausencia todavía de un diagnóstico claro, el equipo médico del mallorquín ha recomendado que se centre completamente en su recuperación y no participe en el fin de semana del Red Bull Ring.

Mir para y apunta a Japón para regresar

Por ahora, el objetivo de Mir y Honda es que el #36 pueda estar recuperado para regresar en el GP de Japón, siguiente cita del calendario después de Austria y una carrera especialmente importante para la marca nipona.

Su ausencia abrirá además una oportunidad para Takaaki Nakagami. El japonés, actual piloto de desarrollo de HRC, ocupará la RC213V de Mir en Spielberg después de participar recientemente en un test en Mugello.

Nakagami ya tenía previsto quedarse en Austria para participar en el test posterior al gran premio del lunes, por lo que podrá acumular todo un fin de semana de competición antes de continuar con el trabajo de desarrollo de Honda. Además, será una preparación especialmente útil para su próxima aparición: el japonés tiene programado un wildcard en Motegi, precisamente en el GP de Japón en el que Honda espera recuperar a Mir.

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