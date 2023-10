Mir: "No me ha sorprende que Marc se vaya; la situación era muy complicada para él"

Las dos últimas semanas en el Mundial de MotoGP han estado marcadas por la decisión de Marc Márquez. Tras el Gran Premio de Japón, se hizo oficial que el ocho veces campeón del mundo dejaba Honda, su casa durante 11 años en la clase reina. Y este jueves en Mandalika, en el arranque del Gran Premio de Indonesia, se anunció que su destino será el Gresini Racing, donde en 2024 se convertirá en piloto satélite de Ducati.

Estos movimientos tienen consecuencias para Joan Mir. Y es que, mientras HRC mira a Miguel Oliveira como un posible sustituto para el #93, y Johann Zarco presiona para que sea él quien ocupe su puesto, lo que está claro es que es el mallorquín quien presumiblemente va a heredar a todos los efectos el cargo de líder del proyecto de la marca, inmersa en una profunda crisis de resultados y sensaciones.

En su llegada a Lombok, el campeón del mundo de 2020 valoró la marcha de su compañero de garaje una vez que se disputen los seis grandes premios restantes en este 2023. Mir no mostró preferencias sobre su sustituto y analizó si la situación en Honda cambiará de rumbo en términos de desarrollo, aunque nunca se ha sentido un segundo piloto cuya opinión contara menos: "No me importa, sinceramente me da igual [quién será el compañero]. Mi preferencia siempre sería un piloto rápido y con experiencia, que nos ayude a hacer crecer el proyecto".

"Siempre que pedí una moto distinta a la que le gustaba a Marc, Honda me la dio. Si quería algo diferente que a Marc no le gustaba, lo tuve. Nunca me he sentido el segundo piloto de Honda. Creo que esto ya no existe en los equipos oficiales. En los equipos privados, no lo sé. Pero en las oficiales, no. El año que viene no creo que cambie demasiado. Quizás, con vistas al año que viene seré yo quien decida qué moto debemos llevar. Eso podría ser positivo, al no tener que pelear con nadie por eso", explicó el #36.

Para Mir, la actual RC213 no es una moto que se haya hecho específicamente para Márquez: "Esto no es cierto", contestó a la pregunta de si Honda ahora podría desarrollar una moto manejable para todos los pilotos. "No veo que Marc esté ganando carreras y el resto esté en la mierda. Antes, sí, pero ahora eso no es así. Entonces, creo que en los últimos grandes premios no estuve tan lejos. Pero no creo que la moto esté hecha para él".

Así, el de Mallorca no cree que ahora lo vaya a tener más fácil sin Marc, sobre cuya marcha no se vio sorprendido, puesto que el multicampeón está en una situación complicada y distinta a la suya en Honda: "La presión de ganar está siempre allí. Pero yo estoy en una situación diferente a la de Marc, porque él lo ha ganado todo en este equipo. No me ha sorprendido que Marc se vaya, porque la situación era muy complicada para él. Pero, por mi parte, sentí que si me iba estaría fracasando en este proyecto, de modo que no quiero irme así. Sigo creyendo que podemos hacer algo grandioso con Honda. Nadie esperaba que cuando llegamos a Suzuki en el segundo año ganaríamos el campeonato", detalló.

Por último, Mir quiso incidir en que sin Marc su situación con Honda será similar a la que ya venía viviendo: "La marcha de Marc no cambia nada en mi relación con Honda. No es que ahora tengamos que hablar más o menos de lo que lo veníamos haciendo. Todos tenemos que empujar, crecer, la información está allí y los problemas son los mismos", finalizó.