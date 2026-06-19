Joan Mir: "Es un movimiento inteligente de Honda hacernos probar la moto de 2027"

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado domingo, Honda le ha pedido a sus dos actuales pilotos oficiales, Joan Mir y Luca Marini, que prueben la moto de 2027 el lunes en el test de Brno, una moto que ninguno de los dos va a pilotar, ya que su futuro está lejos de la casa de Tokio.

"Es un movimiento inteligente por parte de Honda hacer probar a los dos pilotos oficiales la moto, porque llevo cuatro años aquí, evolucionando esta moto, hasta un punto de que la actual es la mejor Honda de los últimos años, eso es una realidad. Lógicamente no la hemos llevado a donde me hubiera gustado, pero tiene sentido que probemos la moto, y poder dar el feedback que consideremos", explicó el piloto mallorquín.

"También es fundamental poder dar la máxima información a Pirelli, cuantos más pilotos puedan probarlas, más podremos ayudarles a que los neumáticos lleguen preparados al año que viene. Yo lo veo muy bien".

Todo eso, independientemente de que el corredor no vaya a seguir la próxima temporada en Honda. "Yo no sigo el año que viene en Honda", subrayó Mir. "Ya lo dije (el 16 de mayo en Barcelona), no voy a seguir aquí la próxima temporada", lo que no ha sido un impedimento para que el fabricante de Tokio le pidiera que se suba el lunes en la moto de 2027 durante el test de Brno.

Sobre si va a ser una ventaja para los pilotos que pueda probar los neumáticos Pirelli antes que el el resto, Mir no le dio un gran valor. "Creo que tampoco tanto, con el nivel que tienen hoy en día todos los pilotos, te adaptas a todo muy rápidamente. La ventaja es más para Pirelli, para tener buena información de gente que va rápido".

Joan Mir, Honda HRC, este jueves en Brno Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mir, que la próxima temporada competirá con una Ducati privada del equipo Gresini, podría reencontrarse allí con el ingeniero de pista junto al que ganó, en Suzuki, el título de campeón de MotoGP en 2020, el italobritánico Frankie Carchedi. "¡No lo sé!", exclamó el mallorquín cuando Motorsport.com le planteó esa posibilidad, ya que Carchedi es técnico de Gresini desde que Suzuki abandonó MotoGP y en el equipo italiano ha trabajado con pilotos como Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez o Fermín Aldeguer.

"Frankie me ha gustado siempre, siempre. Lo he dicho muchas veces, es muy top", trató de evitar relacionarse con Gresini antes de hora, por más que su relación con el ingeniero fue muy intensar en su época con Suzuki, entre 2019 y 2022, logrando la corona mundial el año de la pandemia.

El egoísmo de los pilotos

Gracias a su acuerdo con Gresini, Mir seguirá un año más en MotoGP, evitando la situación por la que pasaran corredores top para Alex Rins, Maverick Viñales, Jack Miller, Brad Binder o Franco Morbidelli, que a día de hoy no tienen el futuro asegurado.

"Por lo que se ve el mercado va a cambiar mucho la parrilla de la próxima temporada, seguramente el año con más novedades y cambios desde que yo estoy en MotoGP, o incluso más tiempo. Es para plantearse las cosas", valora Mir. "También los equipos se han agarrado mucho a que el año que viene cambian las motos y el reglamento, y por esa razón han querido buscar más caras nuevas", añade.

"Lo que sí veo extraño es que algunas fábricas (como Honda, Yamaha o KTM), no mantendrá a ninguno de los dos pilotos de este año la próxima temporada. Lo normal es dar continuidad al menos a uno, para hacer de enganche entre una temporada y otra. Eso si me ha sorprendido, que algunas fábricas cambien los dos pilotos".

Lo que está claro es que en un mundo tan profesionalizado, no hay espacio para los sentimientos. "Lástima no te da nadie porque este mundo es un negocio y tienes que ser muy egoísta en este aspecto, pero sabe mal porque ves a pilotos con los que has compartido pista durante muchos años que no se quieren ir y se van a tener que ir", zanjó el de Mallorca.