Honda no atraviesa el mejor momento de su historia en MotoGP, más bien todo lo contrario. Si hasta hace unos años era la moto más codiciada de la categoría reina, ahora parece haber caído una maldición sobre la RC213V, que se ha vuelto inconducible para cualquiera, incluso para Marc Márquez. Todos los pilotos están teniendo que lidiar con esta crisis, incluido Joan Mir. El piloto mallorquín volvió a las pistas en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña tras lesionarse en Mugello.

La situación que atraviesa actualmente el campeón del mundo de 2020 no es la más fácil: en la clasificación general sólo es 25º con 5 puntos, y entender a esta Honda es complicadísimo. Suena casi normal pensar en tirar la toalla. De hecho, Jorge Lorenzo en 2019 acabó retirándose tras un calvario de temporada en HRC, marcada por las lesiones y por los resultados negativos.

El #36 no oculta que ha pensado en colgar el casco en un parón veraniego que le sirvió para reflexionar sobre ello, pero también para comprender hasta qué punto sigue teniendo ganas de salir a la pista y competir. En una entrevista concedida a DAZN, revela que ha reflexionado sobre su futuro, pero también que tiene claros sus objetivos.

"A veces he pensado en quedarme en casa", explica Mir. "Pero estoy convencido de que me arrepentiría en el futuro. Si un día lo decido, tengo que estar seguro de que no me arrepentiré. Ahora no es el momento, sé que me arrepentiría. He estado trabajando con un psicólogo deportivo y estoy haciendo todo lo necesario porque quiero crecer con Honda".

El aspecto mental influye mucho en su rendimiento en la pista, por eso el ex-piloto de Suzuki ha decidido tratarse con un psicólogo. Sin embargo, su periodo difícil ya empezó en 2022, cuando los de Hamamatsu decidieron abandonar el campeonato. Fue un mazazo para todos, incluidos los pilotos, que tuvieron que buscarse otro acomodo. Mir se pasó al equipo oficial de la casa del ala dorada, sin conseguir de momento los resultados deseados y luchando contra su propia moto.

"Definitivamente ha sido el peor año de mi carrera, han pasado muchas cosas. Me gano muy bien la vida haciendo lo que me gusta, pero hemos estado sometidos a mucha presión desde pequeños de 'oye, o espabilas o no seguimos'. Este año, antes del parón, mi cabeza me dijo 'Tranquilo, vamos a priorizar las cosas'", explica el español.

Una de sus prioridades es continuar con Honda y reconstruir el que ha sido el equipo más laureado del campeonato. Ya declaró en Silverstone que quería contribuir al renacimiento de la marca: "Respetaré mi contrato con Honda. Es el mejor equipo del mundo, que está atravesando un periodo difícil. y quiero ayudar a reconducirlo. Quiero ganar, quiero volver a donde estaba en el pasado. No busco otras alternativas, quiero que lo que hay aquí funcione".

De momento, sin embargo, parece muy complicado que la cosa vaya a mejorar. La prueba de lo difícil de que es la situación es Marc Márquez. El hombre que ha dado los últimos seis títulos mundiales a Honda ya no reconoce la RC213V, se ha vuelto ingobernable incluso para él, que siempre la ha interpretado en su mejor momento. "Si Marc está sufriendo con esta moto, significa que la situación es desesperante", analiza Mir. "Es el mejor piloto de la parrilla, no es agradable ver a alguien que ha ganado tanto en estas condiciones".

Sin embargo, Joan prefiere ver el vaso medio lleno. Cree que las dificultades de la moto son motivo de preocupación, pero se angustiaría más si se encontrara en las últimas posiciones mientras su compañero de equipo lucha por ganar: "Lo que realmente me preocuparía es si me encontrara en esta situación y luego esta moto ganara carreras".

Otra mala situación está viviendo su ex-compañero en Suzuki, Alex Rins. El barcelonés ganó dos de las tres últimas carreras el año pasado y, al incorporarse este año al equipo LCR, ha sido el único piloto de Honda que ha ganado esta temporada, en Austin. A pesar de la diferente reacción de Rins ante situaciones similares, el español ha decidido cambiar de rumbo de cara al futuro, incorporándose al equipo oficial de Yamaha en sustitución de Franco Morbidelli.

Mir reconoce la gran fortaleza de Rins en este sentido: "Ha gestionado los momentos difíciles mucho mejor que yo, tanto cuando Suzuki decidió parar como este año en Honda. Cuando los dos teníamos todo en su sitio, quizás en algún momento he sido yo el que ha sacado un poco más. Pero en los momentos difíciles él fue capaz de lograr más que yo. Consiguió ganar en Austin este año, lo que es fantástico cuando piensas en la situación en la que está la moto. Le deseo lo mejor para Yamaha, es un gran piloto", finalizó.