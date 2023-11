Mir explica por qué Márquez es "el mejor compañero" que ha tenido

El campeón del mundo de 2020 fue el protagonista de un podcast en italiano en el que aseguraba que su actual compañero de equipo en Repsol Honda, Marc Márquez, "es el mejor compañero de equipo que he tenido", una afirmación que rápidamente se prestó a interpretaciones de todo tipo, sobre todo porque en los cinco años que lleva en MotoGP, durante cuatro tuvo de compañero a Alex Rins, mientras que con Márquez solo ha compartido unos pocos meses, por lo que podía entenderse que era un desprecio al ahora piloto de LCR-Honda.

Durante el podcast de moto.it, Mir explico que en Tailandia "Marc me cogía rueda, y cosas así. Pero ahora nuestra relación es buena, es el mejor compañero de equipo que he tenido. En el pasado hemos tenido algún encontronazo. Pero estamos comprometidos con la evolución de la moto y ayudar al equipo en todo lo que podamos".

Este jueves, en Sepang, motorsport.com le pidió a Mir si podía explicar el contexto de esas declaraciones y si, realmente, la polémica estaba justificada.

"Lo siento, pero le voy a quitar hierro al asunto", dejó claro el mallorquín de saque.

"Solo hay que preguntarse cuántos mundiales ha ganado Marc y cuántos han ganado los otros compañeros de equipo que he tenido. En términos de resultados es, sin duda, el mejor que he tenido", dijo Mir, aclarando que su medición era por resultados, no por afinidad personal, aunque también ahí el mallorquín cree que se ha creado un vinculo entre los dos campeones del mundo.

"También te diré que la relación que he tenido con él a nivel personal en los eventos ha sido siempre muy buena y muy correcta. El día de mañana, cuando ya no seamos rivales, no me importaría ir a cenar con él", puso como ejemplo.

Una buena relación, seguramente, amparada en la dificultad de Honda en la que han coincidido.

"La relación, sin en lugar de estar luchando por lo que estamos luchando, fuera por ganar carrera, seguro que hubiera sido muy diferente".

Mientras Márquez se va la próxima temporada a Gresini con una Ducati, Mir permanecerá en Repsol Honda, donde espera conocer pronto a su nuevo compañero de equipo.

"No sé quién será, lo digo de verdad", aseguró.

A la espera de saber si el elegido será un piloto con experiencia MotoGP o un joven sin ella, Mir apuesta por el conocimiento.

"Las dos opciones tienen cosas positivas, pero está claro que un piloto con experiencia para un proyecto que lo está pasando mal desde hace años, puede ser interesante, con información de otras fábricas. Cuando llegué yo pude dar comentarios de lo que hacíamos en Suzuki. Johann Zarco, que estará con LCR, también puede aportar cosas interesantes por su experiencia. Del otro lado, un rookie, a largo plazo puede funcionar, pero creo que llegar sin experiencia es difícil porque la moto es delicada, un poco complicada", zanjó el de Palma.