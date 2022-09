Mir se baja de la moto en Aragón y tampoco viajará a Japón

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir ha decidido poner punto final a su participación en el Gran Premio de Aragón. El piloto de Suzuki, de baja por lesión desde la pasada cita de Austria, regresaba a la acción en Motorland, pero rápidamente se dio cuenta de que su físico no estaba listo.

Después de participar en las tres sesiones de entrenamientos libres, Mir decidió, junto con los doctores, bajarse de la moto y centrarse en su recuperación.

"La pierna me tiembla bastante porque hay un poco de fatiga muscular", declaró el piloto mallorquín a los micrófonos de DAZN. "También me duele bastante en las curvas de derechas. No me deja pilotar al 100%. Las recomendaciones del doctor eran de no venir y recuperarse al 100%".

"No es solo el hueso, los ligamientos también se tienen que acabar de consolidar. Este año no nos estamos jugando nada. Creo que podríamos luchar por puntuar, pero no nos cambia nada. Creo que lo más importante es volver al 100%", añadió.

Además, reveló que no viajará tampoco al Gran Premio de Japón, programado para el siguiente fin de semana: "Junto con los fisios y los doctores hemos decidido que también nos saltaremos el Gran Premio de Japón, porque no hay tiempo de recuperar, e igual me vuelvo a encontrar en la misma situación. Es una lástima, pero espero volver al 100%".

"Intentaré trabajar para que el hueso se termine de consolidar, ganar un poco de fuerza, hacer fisioterapia... todo eso ayuda a consolidar el hueso y que los ligamentos se acaben de juntar. Aún queda trabajo", concluyó.

Actualmente, Mir marcha 13º en la clasificación general, a 134 del líder Fabio Quartararo. Esta será su última campaña con Suzuki, ya que la marca nipona decidió abandonar MotoGP al término del presente curso.

El campeón del mundo de MotoGP en 2020 recalará en Honda, donde ocupará la plaza de Pol Espargaró en el equipo oficial para acompañar a Marc Márquez en 2023.

