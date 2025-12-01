Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Declaraciones
MotoGP Test de Valencia 2026

Joan Mir tiene claro dónde debe mejorar la nueva Honda de MotoGP 2026

Tras el test de Valencia, Joan Mir señaló la aerodinámica como punto clave para que Honda mejore en la nueva moto para la temporada 2026 de MotoGP.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir cree que la Honda debe dar un paso en aerodinámica en la temporada 2026, la primera para la casa del ala dorada sin concesiones tras dos años. Desde 2024, HRC ha disfrutado del mayor número de ventajas técnicas entre las que ofrece el campeonato, pero eso cambiará en el próximo curso, después de un 2025 en el que los japoneses han dado un gran paso adelante con la RC213V, dejando atrás a Yamaha e incluso subiendo dos veces al podio, con el español en Motegi y en Sepang.

Recuerda:

Tras mejorar notablemente su asignación de puntos en la campaña que terminó en Valencia hace unas semanas, Honda disfrutará de menos test, menos neumáticos y una restricción de mejoras aerodinámicas y de motor, que pasará a estar congelado como el de Ducati, Aprilia y KTM, a partir del GP de Tailandia de 2026, tras el empuje de Luca Marini en Cheste para alcanzar el nivel C del sistema de concesiones.

De esta manera, la fábrica asiática deberá ser aún más cuidadosa y tratar de acertar mucho más con las actualizaciones de su RC213V. Para Mir, tras el test de Valencia que 'abrió' la próxima campaña, en la que también deberá desarrollarse el prototipo de moto de 850cc para 2027, esas mejoras deberían ir por el lado de la aerodinámica.

Al término de la jornada de entrenamientos, el mallorquín reveló que no probó como tal la nueva Honda para 2026, debido a todas las nuevas piezas introducidas durante 2025 por las concesiones, pero sí acabó con las ideas claras respecto al camino por el que tirar.

"De momento, lo que he probado no es la nueva Honda. Es la misma Honda, con algunas cosas diferentes, pero la base es bastante la misma", empezó diciendo el campeón del mundo de 2020. "Así que más que un día para probar algunas cosas para mejorar, ha sido un día en el que hemos podido entender, más o menos, lo que necesitamos para Sepang".

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Honda Racing

"Cuando tienes un año como este, en el que los ingenieros trabajan tanto para darnos material cuanto antes, es difícil llegar aquí a Valencia con muchas cosas que probar. Es un poco lo que ha pasado. Aleix Espargaró probó algo durante el fin de semana, nosotros [los pilotos oficiales] lo hemos probado hoy. Vemos que hay algo positivo y algo negativo, como siempre, pero la dirección puede ser esa. Y luego, están trabajando duro porque también tienen más test durante este mes y en diciembre", siguió.

"Así que la evolución continúa para tratar de proporcionarnos el mejor paquete para Sepang, no para aquí. No es como los viejos tiempos, con la nueva Honda que llega. El concepto de este año ha cambiado un poco, pero creo que es porque el paquete actual que tenemos está funcionando, es competitivo. Pero sólo tenemos que dar un paso necesario en términos de aerodinámica".

Por último, el #36 detalló por qué cree eso: "Ves la Aprilia, la KTM, la Ducati, están un poco por delante de nosotros en este aspecto. Honda está trabajando para ello. Hoy no lo hemos intentado, no teníamos nada para mejorar la aerodinámica, pero lo intentaremos en el futuro. Así que tengo confianza, mucha", cerró.

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas

Mejores comentarios
Más de
Rubén Carballo Rosa
Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas

Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas
Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes

Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes

WSBK
WSBK
Jerez
Así ha sido el buen debut de Miguel Oliveira en el Mundial de Superbikes
Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia

Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia

WRC
WRC
Rally de Arabia Saudí
Alejandro Cachón y Borja Rozada, con vértebras rotas tras un accidente en Arabia
Joan Mir
Más de
Joan Mir
Honda defiende la pérdida de concesiones en MotoGP: "Era algo que debíamos hacer"

Honda defiende la pérdida de concesiones en MotoGP: "Era algo que debíamos hacer"

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Honda defiende la pérdida de concesiones en MotoGP: "Era algo que debíamos hacer"
Honda, pocas novedades pero "todas en la dirección correcta", admite Puig

Honda, pocas novedades pero "todas en la dirección correcta", admite Puig

MotoGP
MotoGP
Test de Valencia 2026
Honda, pocas novedades pero "todas en la dirección correcta", admite Puig
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
A qué hora es hoy el test de MotoGP en Valencia, cómo verlo, pilotos...
Honda HRC
Más de
Honda HRC
Zarco critica el sistema de radio de MotoGP: "No tiene sentido"

Zarco critica el sistema de radio de MotoGP: "No tiene sentido"

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Zarco critica el sistema de radio de MotoGP: "No tiene sentido"
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo

MotoGP
MotoGP
Por qué los números demuestran que la amenaza de Aprilia a Ducati es un espejismo
Marini rescata a Honda del último rango de las concesiones en MotoGP

Marini rescata a Honda del último rango de las concesiones en MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Valencia
Marini rescata a Honda del último rango de las concesiones en MotoGP

Últimas noticias

Joan Mir tiene claro dónde debe mejorar la nueva Honda de MotoGP 2026

Joan Mir tiene claro dónde debe mejorar la nueva Honda de MotoGP 2026

MotoGP
MGP MotoGP
Test de Valencia 2026
Joan Mir tiene claro dónde debe mejorar la nueva Honda de MotoGP 2026
Quién durmió peor en F1 anoche tras el GP de: Andrea Stella

Quién durmió peor en F1 anoche tras el GP de: Andrea Stella

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Quién durmió peor en F1 anoche tras el GP de: Andrea Stella
Quién durmió mejor anoche en F1 tras el GP de Qatar: Carlos Sainz

Quién durmió mejor anoche en F1 tras el GP de Qatar: Carlos Sainz

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Quién durmió mejor anoche en F1 tras el GP de Qatar: Carlos Sainz
Ganadores y perdedores del estratégico GP de Qatar 2025 de la F1

Ganadores y perdedores del estratégico GP de Qatar 2025 de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Ganadores y perdedores del estratégico GP de Qatar 2025 de la F1

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros