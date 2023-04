Joan Mir: "No estoy disfrutando y esto quema"

El campeón del mundo de MotoGP 2020 está pasando un verdadero calvario en sus primeros grandes premios como piloto oficial Repsol Honda. Dejando al margen las comparaciones en las que se podría caer fácilmente, Joan Mir se centró en "la dificultad" de las condiciones reinantes en Jerez este viernes y la "necesidad de forzar" la entrada en curva con la Honda para entender las caídas.

"Es muy complicado, creo que no recuerdo la última vez que me caí dos veces en una misma sesión, es difícil. Con este calor, todos los problemas que puedes tener se agravan. De lo que siempre me puedo, con calor aún es más complicado. Todos los pilotos Honda creo que especialmente sufrimos más con el calor", explicó el mallorquín.

"Para mañana las previsiones son un poco mejores, pero en la carrera hará mucho calor y eso es lo que cuenta. Físicamente estoy bien de las caídas, pero mentalmente no está siendo nada fácil de gestionar. Cada vez que quiero pilotar de una manera más efectiva y apretar un poquito más, me caigo. Es una situación complicada. Han sido dos caídas de delante, esperándolas".

El historial de caídas de los pilotos con la Honda viene de lejos, de cuando llegó Jorge Lorenzo, luego Alex Márquez o Pol Espargaró y, por descontado las de Marc Márquez… y parece que Joan está entrando en esa dinámica de que llevas una moto con la que es fácil caerse, es algo que inevitablemente se instala en la cabeza del piloto.

"Así es, cada caída se queda grabada en el disco de memoria (señalándose la cabeza) y a largo plazo siempre te afecta. Creo que todavía no es el caso, pero es cierto que cada vez que te vas al suelo te resta confianza, esto es así. Cuando entras en la curva quieres tener más velocidad, tumbas un poquito más y se te va. Ves que pierdes velocidad en curva, pero cómo hago si no puedo inclinar. Es un poco lo que sucede", valoraba.

"Hay que tomarse la situación con relativa calma, tener paciencia, a ver que hay o no hay en el test del lunes y dar pequeños pasos adelante. Cuando llegué a Honda sabía que no iba a ser fácil, pero una cosa es decirlo y otra vivirlo".

"Es un periodo de adaptación, de probar cosas, no tenemos una base hecha de la moto, no estoy disfrutando y esto quema".

Con esta situación y el nuevo formato de gran premio que obliga a ir al ataque desde el viernes, hay que valorar si merece la pena apretar en la clasificación este sábado.

"Claro que merece la pena, así es la vida de complicada. Hay que apretar y ver hasta dónde podemos llegar. No es fácil, no es lo mismo pensarlo desde fuera que ser el que se sube a la moto. Sinceramente no considero que la moto sea critica de delante, simplemente que la velocidad punta y el agarre no son fantásticos y quieres hacerlo todo en la entrada (de la curva), y te caes, lógicamente. Hay que mejorar un poco todo y a partir de aquí ir tirando. ¿El nuevo formato? una maravilla, es una maravilla (repite supuestamente de forma irónica), yo no sé qué piensan los otros pilotos, pero yo no lo estoy disfrutando. Supongo que alguno lo estará disfrutando, pero yo no".

En la actual situación sería fácil que empezaran a saltar las primeras alarmas de advertencia de que no será fácil triunfar en Honda. "No, no hay alarmas encendidas todavía", zanjó el campeón del mundo 2020.

Joan Mir, Equipo Repsol Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images