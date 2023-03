Mir: "Tal y cómo fue todo, acabar a 15 segundos aún me parece poca diferencia"

Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de 2020 debuta esta temporada con Honda después de cuatro temporadas al manillar de la Suzuki, una moto completamente diferente a su actual critica RC213V del equipo oficial Repsol.

Durante toda la pretemporada, Joan Mir no pudo hacer ninguna simulación de carrera ni tandas excesivamente largas al tener que probar infinidad de piezas en la nueva moto. Tampoco el sábado en Portimao, en la primera sprint de la historia, programada a 12 giros, pudo ir más allá de la primera vuelta, en la que sufrió una caída. El resumen, es que para Mir la del domingo era, en realidad, la primera ocasión en la que daba más de diez vueltas seguidas con la Honda, y además con el hándicap de acarrear una sanción de vuelta larga por el toque que tuvo el sábado con Fabio Quartararo en la sprint.

"Tuvimos problemas con la temperatura del neumático (delantero), se me calentó mucho", explicó Mir al final de la carrera. "Se ha sobrecalentado ya desde la vuelta 5. No me había pasado antes pero bueno, es lo que tienen las carreras, que hay que coger experiencia", explicó.

Mir no buscó excusas, pero se sintió prisionero de no haber podido hacer pruebas con tandas largas antes de salir a carrera.

"Ése es el tema con una moto nueva. En los entrenos me encontraba muy bien con la goma trasera y el gripo había mejorado. Pude hacer buenos tiempos con gomas bastante usadas. Pero está claro que cuando das más vueltas, coges rebufo y hay mucha gente pues puede pasar esto. Y una vez que se alcanza una determinada temperatura, la goma no funciona y la moto tampoco", observó.

Por delante de Mir acabaron Alex Rins, excompañero en Suzuki y ahora en LCR-Honda o Alex Márquez, que también debuta con una nueva moto, una Ducati, tras tres años con la RC213V. También Miguel Oliveira, que debuta con la Aprilia, mostró grandes prestaciones hasta que le derribó Marc Márquez.

"Aunque tanto Miguel como Alex (Márquez) han cambiado de moto este año, no es comparable, porque ellos llevan motos que han ganado ya un mundial reciente o han ganado carreras, son motos muy evolucionadas. Nosotros, en cambio, estamos cogiendo una moto nueva aún por evolucionar. Yo ya sabía que estos pilotos irían muy rápido; nosotros trabajamos ahora para tener una moto más competitiva después", valoró.

Mir cruzó la meta a 16.992 segundos del ganador, Pecco Bagnaia, pero teniendo en cuenta que cumplió una long lap, con la que se perdían dos segundos, la diferencia sería ligeramente menor.

"Hemos terminado a 15 segundos del primero, pero tal y como me he visto, como ha ido la carrera y las malas sensaciones que he tenido con la moto y los neumáticos, todavía lo encuentro poca diferencia. Sé que hay mucho margen de mejora", trató de ser optimista.

La pregunta es si ese margen de mejora es real o las opciones de que la Honda funcionen son utópicas.

"¿Arreglar esto? Es cuestión de puesta a punto. Nosotros hemos seguido una dirección de desarrollo y se ha creado este problema, pero sé que es una cosa que tiene fácil solución cambiando un poco el set-up", dijo en relación al sobrecalentamiento.

A diferencia de la sprint del sábado, en la que se cayó solo comenzar, Mir pudo completar las 25 vueltas de la carrera del domingo.

"Ha sido una carrera totalmente diferente a la del sábado; en la primera vuelta ya estaba el octavo o el noveno, y si no hubiera tenido este problema con el neumático creo que hubiera podido estar luchando en aquel grupo con el que me esperaba poder luchar, viendo el ritmo que teníamos", zanjó el mallorquín.

