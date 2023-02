Cargar el reproductor de audio

El campeón del mundo de 2020 llega al que es, posiblemente, el mejor equipo de la historia del motociclismo en uno de sus momentos más bajos a nivel deportivo, tras una temporada 2022 en la que no se consiguió ninguna victoria y acabaron últimos en la lista de constructores, una situación que apremia a los corredores a conseguir buenos resultados desde el primer momento.

Pese a la presión que ello supone, sobre todo para un corredor que debuta en esta estructura y que debe acoplarse a una máquina difícil y poco competitiva, Joan Mir no se asusta.

"La presión es algo con lo que un deportista siempre tiene que convivir. Estar en un equipo como este añade presión, pero si tienes esa mentalidad de ganador que te autopresionas... lo de fuera no te afecta. El año pasado eché de menos tener la presión positiva de luchar por un campeonato", explicaba el mallorquín este martes en la presentación del equipo Repsol, en Madrid.

Para Mir, los tres días de ensayo en Malasia la pasada semana fueron la primera toma de contacto seria con la RC213V.

"En Sepang el reto era importante. Además de tener que adaptarme a una moto diferente, también tuve que dar pautas para el desarrollo. Los comentarios que puedas dar no son 100% reales, así que nos centramos en lograr rodar en buenos tiempos. Las pautas que sí he dado han coincidido con los comentarios de Marc, y eso es muy importante, porque si lo que pides es diferente a lo que dice tu compañero de equipo se puede crear algo de confusión", valoraba.

En la actual situación y después de que otros muchos pilotos se estrellaran en el intento, Mir sabe que las opciones de que algo salga mal están ahí.

"Ese vértigo al fracaso siempre está, no solo en este equipo. Pero confío en mis capacidades y en el equipo, y creo que tendremos una moto competitiva. Una vez estemos arriba, ya tocará gestionarlo. Confío en lo que puedo hacer", trata de ser positivo.

Además de llegar a un nuevo equipo con una moto completamente diferente, el nuevo formado de fin de semana de MotoGP añadirá más dificultad a la adaptación.

"Cambiará bastante el enfoque del fin de semana. Hasta ahora el viernes era un día de toma de sensaciones, pero ahora será ya una jornada clasificatoria para la Q2. Lo encaro con muchas ganas, pero hasta que no lo viva no sabré si me gusta", valora.

Sobre los problemas que ha notado en la moto, Mir no ve tanta dificultad en el punto que se señala como más critico, el agarre posterior. "No he notado problemas de confianza en el tren trasero", dice, pese a que esa era la queja recurrente de los pilotos que le antecedieron. "No me he parado a pensar en qué es lo que no funcionó con Pol Espargaró o Alex Márquez".

"Para mí, en lo que hay que trabajar es en la aceleración. Creo que podemos mejorar mucho, y es uno de nuestros puntos débiles. Con la electrónica, podemos mejorarlo mucho. Necesito tiempo para poder entenderlo mejor y ser más rápido".

Lo que también cambia para Mir es el compañero, y ahora deberá convivir con un Marc Márquez que es una trituradora de vecinos de box.

"Cada piloto es diferente, y eso no quiere decir que sea mejor o peor. Está claro que llegar a un equipo con un compañero como este es más complicado, pero es un reto importante para mí. Llego en un buen momento de mi carrera, y vestir estos colores siempre ha sido un sueño para mí".

Antes de empezar la temporada, Mir tendrá dos días más de test en Portimao, última oportunidad para pulir detalles.

"Los test son importantísimos, sobre todo porque cada vez tenemos menos. En Portimao espero poder seguir evolucionando como piloto y seguir entendiendo esta moto. En Sepang hemos alcanzado un nivel aceptable, pero en otros circuitos puede cambiar", advierte.

Mir afronta su quinto año en MotoGP, los cuatro anteriores los completó con Suzuki, marca con la que ganó el Mundial de 2020, pese a que solo logró una victoria, la única que luce en su palmarés en la clase grande.

"Es una nueva etapa en mi carrera. Es una segunda etapa desde mi llegada a MotoGP, súper decisiva. Si no termina de funcionar, habrá que replantearse cosas, pero creo que estoy en un buen momento para afrontar este reto, y tengo muchas ganas".

"Las expectativas son altas. Siempre quieres ser lo más rápido posible. No sé si seré capaz de luchar por podios desde las primeras carreras, pero me esforzaré en dar lo mejor de mismo. No me puedo permitir no estar delante, porque es mi objetivo y el del equipo", avisa.

Uno de los apoyos de Mir en el box de Honda es el del nuevo director técnico, Ken Kawauchi, que llega de Suzuki y con el que mantiene una gran relación.

"Cada persona tiene algo diferente que aportar, y yo ya he trabajado con Ken. Tiene una forma de trabajar muy metódica y cuadriculada, y creo que puede aportar cosas interesantes. Ha hecho triunfar a Suzuki sin tener los medios de Honda", zanja el balear.

