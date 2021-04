Mir: “Hemos sido muy sólidos, pero hay que mejorar el paquete”

Joan Mir se pudo sacar la espina de la primera carrera de la temporada, en Qatar, cuando llegó a la última curva de la última vuelta segundo, pero las Ducati de Bagnaia y Zarco le pasaron como un avión para bajarle del podio.

Esta vez, el de Suzuki pudo defenderse hasta el final y asegurarse el primer cajón de la temporada, que le aúpa al quinto puesto de la general.

“Estoy muy contento, en Qatar se nos escapó el podio en la primera carrera, y en la segunda tuvimos muchos problemas con un toque incluido de Miller que nos impidieron luchar. Aquí hemos podido hacer un fin de semana muy sólido, la moto no estaba al cien por cien, teníamos muchos problemas de delante, pero lo hemos sabido gestionar y es importante saber hacerlo”, resumió el de Mallorca.

Mir no acabó feliz con el rendimiento de su moto este domingo, pero la gestión de la carrera le llevó a sumar muy buenos puntos.

“Al fina he sabido sobrevivir con lo que tenía, aguantar. Me hubiera gustado adelantar a Pecco para acabar segundo, pero él se ha defendido muy bien. Así que ha sido un buen fin de semana, seguimos”.

Hubo un momento que Mir parecía descolgarse de Bagnaia y se veía amenazado por Franco Morbidelli, pero se recuperó y casi pasa al de Ducati.

“En las dos últimas vueltas Pecco ha bajado un poco y yo tenía algo más, pero me ha cerrado muy bien los huecos y estaba nervioso porque sabía que Morbidelli estaba llegando, pero lo hemos salvado”, explicó.

Entre otras dificultades, Mir se encontró al llegar a Portugal con que su jefe técnico, Frankie Carchedi se tenía que quedar en casa al dar positivo por covid.

“Este fin de semana no tenía a mi jefe técnico, con el que hemos estado trabajando telepáticamente, y tenía a otro técnico, Tom O’Kane, del equipo de prueba, que ha sabido hacerlo muy bien. Creo que un podio es una gran recompensa para los dos”.

Como es habitual, Mir labró su buena carrera ganando muchas posiciones al inicio, al salir noveno en parrilla.

“Hemos salido muy bien, no es que sea tan rápido en la salida, pero en las primeras vueltas me busco la vida para colocarme, me he tocado con Marc (Márquez), pero ha sido algo leve, creo que si no penalizaron a Miller por lo que me hizo en Qatar, esto ha sido una tontería”.

Pese a la satisfacción general por el podio, Mir no quiso acabar sin enviar un aviso a Suzuki.

“Saliendo tan atrás lo bueno es que podemos recuperar en las primeras vueltas, sino, no sé que haríamos. Tenemos un buen paquete, pero debemos mejorarlo bastante todavía”, zanjó.

