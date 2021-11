Mir: "Sinceramente tengo ganas de que se acabe ya la temporada"

El curso 2021 en lo que respecta a la lucha por el campeonato se cerró en el pasado Gran Premio de la Emilia Romagna, una carrera cuyo desenlace Joan Mir vio desde el box de Suzuki, tras sufrir una caída en los primeros compases. Eso, unido al octavo puesto en el que terminó la carrera anterior, en Austin, pone en peligro que el campeón del año pasado pueda terminar en el podio final de la general este año, donde está situado ahora mismo.

Tras casi dos semanas de parón, el piloto mallorquín hacía una valoración de cómo afrontaba el fin de semana de Portugal, segunda vez que el campeonato compite este año en Portimao tras la visita en abril, en la que el de Suzuki acabó tercero.

"Estoy bien, con las baterías cargadas y con ganas de empezar el fin de semana en un circuito que, a priori, me gusta; y en el que nuestra moto creo que funciona bien. Tengo ganas de empezar y quitarme la espinita de las dos últimas carreras", dijo en un primer momento el piloto de Suzuki este jueves en la previa.

Sin embargo, para Mir la temporada no ha salido, ni mucho menos, como él esperaba. Inmediatamente dio paso a su verdadero sentimiento, a falta de dos rondas para concluir el campeonato.

"Sinceramente, tengo ganas de que se acabe ya la temporada Me gustaría terminar entre los tres primeros, tenemos aún la opción de poder demostrar lo que no pudimos hacer en Misano, por mil cosas, pero allí no pudimos sacar todo nuestro potencial", expuso con franqueza.

"Me gustaría poder atacar y luchar por el subcampeonato, eso nos aseguraría ser terceros, que es lo que tenemos que hacer y no tener que estar a la defensiva", añadió en clave deportiva como objetivo para este tramo final.

Tras ser campeón en 2020 y mantener opciones por el título hasta hace un par de carreras, Mir espera un desenlace más limpio.

"La verdad es que no me esperaba tener que hacer estas cosas a final de temporada. Si soy sincero, no miraré tanto si acabo la temporada segundo, tercero o cuarto del Mundial. Lo que quiero es recuperarme de las sensaciones tan malas que tuvimos en las últimas carreras, especialmente en Misano, con tantas caídas. Fue un desastre", recalcó el #36.

"He hecho un reset en casa y creo que me ha ido bien. Ahora, dos carreritas más y a preparar la próxima temporada", zanjó el balear.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, caída 2 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, caída 3 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, caída 4 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 5 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 6 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 7 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 8 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 9 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Danilo Petrucci, Red Bull KTM Tech 3, caída 10 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 11 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 12 / 50 Foto de: MotoGP Danilo Petrucci, KTM Tech3, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, tras su doble caída 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP tras su caída 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La moto de Joan Mir, del equipo Suzuki de MotoGP, tras su caída 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Dorna Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Dorna Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Enea Bastianini, Esponsorama Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images