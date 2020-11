Veinte años después, en el 100 aniversario de Suzuki y 60 años después del debut en las carreras, Joan Mir, vestido de azul, se ha proclamado campeón del mundo.

Lo ha conseguido en su 30º gran premio en MotoGP, en su segundo año entre los mejores y en su quinto curso en el campeonato del mundo.

“No me quedan fuerzas para celebrar, menos mal que esta carrera no ha llegado antes porque he sufrido más que nunca, pero nos ha bastado para ser campeón”, dijo Mir tras el podio de campeón del mundo.

“Ahora podría empezar a nombrar a gente, pero se me haría largo porque me ha ayudado mucha gente durante todos estos años”.

“Agradecer a Suzuki por la oportunidad que me ha dado, era un objetivo que nos marcamos a largo plazo y conseguirlo el segundo año me deja sin palabras. Ahora es el momento de celebrarlo con ellos y con la familia”, mostraba el de Palma.

“Espero haber alegrado un poquito la vida a la gente que lo está pasando tan mal por la COVID-19”, quiso remarcar Joan.

Un campeonato que tiene, si cabe, mejor sabor por haber sido logrado con un equipo pequeño como Suzuki.

“Es brutal. Cuando firmé por Suzuki pensé en la oportunidad tan bonita de ganar con esta gente. Es una familia muy pequeña, mucho más que las otras fábricas. Ganar con Suzuki tiene un mérito extra. No puedo estar más agradecido de haberlo conseguido tan rápido, en solo dos temporadas”, añadió.

Mir salía 12º en parrilla y pudo remontar algunas plazas, pero sin acabar de irse hacia el podio.

“Se me ha hecho eterna la carrera, iba sufriendo mucho sobre la moto. He tenido algún que otro susto, arriesgando pero tratando de no cometer errores. Iba teniendo un susto tras otro, la moto era impredecible, menos mal que al final todo ha salido bien”, explicó.

Sin embargo, el título no ha peligrado ni una sola vuelta.

“Es verdad que desde la primera vuelta era ya campeón, pero hasta que no he visto el OK en la pizarra no lo creía”.

“He dado el cien por cien y estoy muy contento”, insistía un Mir emocionado.

“Ha sido un año muy difícil por la pandemia. No poder estar con mi familia, la gente que se comen la parte más difícil de tu vida, ha sido muy duro. Volver a casa y no contagiarse para no perderme ninguna carrera, ha sido una presión extra muy grande que la hemos sabido llevar muy bien, pero ha sido muy, muy difícil y ha marcado la diferencia”.

Finalmente, Joan Mir ha sido campeón con una sola victoria.

“Seguramente no he sido el más rápido en todas las carreras, pero he sido el más constante en el podio y he acabado la temporada, que para mí ya ha acabado cumpliendo el objetivo, y estoy ya estoy pensando en la siguiente”, zanjó el chico de Palma.

