Joan Mir: "El fichaje de Suppo va a aportar mucho al equipo"

Cargar el reproductor de audio

La falta de pegada de la Suzuki en 2021 privó a Joan Mir de tener todas las armas para poder defender la corona conquistada el año anterior, lo que llevó al piloto balear a dejar serias dudas sobre su futuro dentro de la casa de Hamamatsu, con la que termina contrato a final de año.

Sin embargo, la mejora técnica de la GSX-RR este invierno y la llegada de un nuevo team manager para cubrir la vacante que dejó Davide Brivio parace que han apaciguado los ánimos de Mir, que ahora se marca seguir en Suzuki como objetivo.

"Me siento feliz con la situación actual, he visto una mejora en la moto, parece que tenemos más velocidad máxima y esto es importante. He podido descansar, recargar las pilas, y hemos trabajado bien durante el invierno. Tengo ganas de empezar la temporada y ver qué pasa", explicó Mir este jueves en la rueda de prensa previa al inicio de la temporada.

Una de las carpetas en las que Suzuki estaba más descentrada el pasado año fue en la dirección del equipo, de ahí el fichaje de un perfil como el de Livio Suppo para recuperar la posición de team manager.

"Nosotros consideramos que es un paso que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo, antes había personas del equipo que realizaban su trabajo (el del team manager), aunque no era exactamente su trabajo. Ahora todos saben lo que tienen que hacer y además Livio va a aportar mucho al equipo, nos va a ayudar porque es una persona muy clara y es lo que necesitábamos", aseguró el #36.

Otro aspecto importante es el crecimiento técnico de la Suzuki y la igualdad que se pudo ver entre todas las marcas en los test de pretemporada.

"Es muy bueno para el espectáculo, los test parecen ya un clasificatorio, hay mucha competencia entre las fábricas y los pilotos, hace que nuestra vida sea más difícil, pero lo vamos a disfrutar todos desde dentro y desde fuera", valoró.

Otra mejora para Suzuki es la evolución del dispositivo que regula la suspensión, un apartado en el que algunas marcas están llegando a niveles galácticos.

"Empieza a ser demasiado, vamos más rápido, pronto vamos a llegar a 370 Km/h, pero es más difícil marcar una diferencia si todo es más fácil, no creo que sea lo mejor", se posicionó el balear entre los que consideran, como Marc Márquez, que el dispositivo debería desaparecer.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 39 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Cafú, ex futbolista profesional 10 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Equipo Suzuki de MotoGP, Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 14 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 15 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafú, ex futbolista profesional, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 16 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafú, ex futbolista profesional, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional 18 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 39 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 39 Foto de: MotoGP Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 39 Foto de: MotoGP Cafú, ex futbolista profesional, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 39 Foto de: MotoGP Cafú, ex futbolista profesional, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 39 Foto de: MotoGP Cafú, ex futbolista profesional, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Cafú, ex futbolista profesional, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Cafú, ex futbolista profesional, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Cafú, ex futbolista profesional, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafú, ex futbolista profesional 30 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional 31 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional 32 / 39 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Cafú, ex futbolista profesional, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 39 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 39 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 39 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, y Joan Mir con Cafú en Qatar 36 / 39 Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, y Joan Mir con Cafú en Qatar 37 / 39 Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, y Joan Mir con Cafú en Qatar 38 / 39 Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, y Joan Mir con Cafú en Qatar 39 / 39