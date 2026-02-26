Joan Mir: "Nos falta agarre, Buriram es una pista difícil para Honda"
Tras una segunda mitad de temporada en alza para Honda en 2025, había grandes expectativas en torno a la nueva RC213V para este año, pero el test de Buriram dejó alguna duda encima de la mesa.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Buriram (Enviado Especial).- El corredor mallorquín de Honda terminó muy contento el test de Sepang, llegando a calcular que, en ese momento, se veía luchando por el top 5 al inicio de la temporada. Pero tras los últimos ensayos invernales el pasado fin de semana en esta misma pista, Joan Mir rebajó la expectativas ampliando el pronóstico hasta al top 8.
"Creo que es más un tema del circuito. Esperaba más de esta pista en el test. Porque viniendo de Sepang, la mejora fue bastante buena en comparación con la temporada pasada", explicó el español este jueves en la previa del Gran Premio de Tailandia, que se celebra en Buriram. "Este circuito es difícil", avisa.
"Durante el test tuvimos algunos problemas de agarre inesperados. Eso no nos permite estar donde quiero ni forzar la moto como quiero. También vemos más diferencias en comparación con Ducati, Aprilia y las demás. Y va a ser difícil porque en términos de rendimiento, ahora mismo estamos por detrás", valoró.
"Así que tendremos que dar el 100 %. Creo que durante este fin de semana probablemente daremos un paso adelante con la moto. Mañana intentaremos darlo todo y entender dónde estamos. Y es solo la primera carrera. Tenemos que mantener la calma, pero intentar hacer un buen trabajo".
Joan Mir, Honda HRC
Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images
Mir no quiso entrar en profundidad qué aspecto ha hecho retroceder a la Honda, si era un tema de puesta a punto.
"Es cierto que con la configuración a veces se pueden ocultar problemas. Pero la realidad es que cuando no tienes agarre, es difícil compensarlo. Cuando no tienes agarre mecánico, es la gran pesadilla. Porque si tienes demasiado agarre con la configuración, puedes compensar muy bien. Pero si no lo tienes, es difícil generarlo. Así que estamos en ese proceso".
Mir acabó la temporada luchando por posiciones delanteras, incluso con un podio en Japón.
"Ojalá podamos retomarlo desde ahí, sí lo espero", confesó. "Creo que terminar el año bien siempre ayuda a empezar bien el siguiente. Me siento fuerte sobre la moto. Siento que estoy pilotando bien ahora mismo. Pero tenemos que mejorar algunos problemas de la moto. Ser constantes y fuertes en todas las carreras. Porque ahora mismo son dos circuitos diferentes.
En Sepang fuimos muy rápido. Aquí no tanto. Esa es nuestra realidad actual. Espero que mejoremos un poco porque estamos bastante lejos y eso significa que el margen es alto".
Joan Mir, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Los buenos resultados de Honda le llevaron a perder el máximo rango de concesiones.
"Eso ayuda cuando estás perdido, cuando necesitas encontrar el camino. Las concesiones nos ayudaron mucho. Pero una vez que entiendes un poco el camino y sabes más o menos los siguientes pasos que quieres dar, creo que no son necesarias. Y eso es en parte lo que está sucediendo ahora".
"Tenemos que estar seguros de todos los movimientos que hacemos. Más que antes. Porque ahora te puede condicionar la temporada. Así que tenemos que estar seguros".
Motorsport com adelantó el miércoles la marcha de uno de los pesos pesados de Honda de la estructura de MotoGP, Hikaru Tsukamoto.
"Escuché esa noticia hoy. No puedo comentar mucho al respecto. Son solo movimientos dentro de Honda. La compañía es grande. Y a veces hacen este tipo de movimientos. Intentan elegir lo mejor de la empresa. Le deseamos a Tsukamoto lo mejor en el futuro", confirmó Mir el movimiento.
