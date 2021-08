Mir: "Cuando cambiamos de moto pensé: '¿pero qué estamos haciendo?"

Spielberg.- El actual campeón terminó el cuarto una carrera que bien podría haberle dejado mucho más atrás, pero que también podría haber ganado. El de Suzuki, que con el asfalto seco no demostró tener un ritmo suficientemente potente como para contactar con el grupo de cabeza, aprovechó la cortina de agua que comenzó a caer a cinco vueltas para el final para engancharse a ellos.

Cuando la intensidad de la lluvia se incrementó, Mir ya formaba parte de la tropa que comandaba el pelotón, y todos ellos menos Brad Binder, a la postre ganador del Gran Premio, optaron por enfilar el carril de los talleres para dejar la moto calzada con gomas lisas, y subirse a la segunda, equipada con las rayadas.

Terminada la prueba y con las pulsaciones un poco más bajas, Mir reconoció que tomó la iniciativa de entrar a cambiar de moto porque eso fue lo que hicieron Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, dos de los tres que, a su modo de ver, son sus rivales directos en la pelea por el título –el otro es Zarco, que ya se había caído–.

“En mi interior tenía la idea de permanecer en la pista, y en ese caso creo que habría peleado por ganar. Pero al mismo tiempo, estaba en el grupo de Bagnaia y Fabio, mis rivales directos, y vi se metían al box. Opté por lo fácil, que fue seguirles, aunque, al mismo tiempo, pensé: '¿pero qué estamos haciendo?'. Tomé la decisión pensando en el campeonato”, declaró Mir tras el carrusel en que se convirtió el Gran Premio de Austria.

En las dos citas consecutivas celebradas en el Red Bull Ring, el mallorquín le he recortado ocho puntos a Quartararo, que ahora dispone de 47 de ventaja respecto de él y de Bagnaia, que comparten la segunda plaza.

El #36, que según dijo tuvo muchos problemas con la pista seca para replicar el ritmo que exhibió en los ensayos –“hay que analizar bien qué ha pasado”, advirtió–, cree que a partir de ahora empieza otro Mundial, y que las próximas tres citas, sea cuáles sean –en breve se actualizará el calendario–, serán las que marcarán la suerte de unos y otros.

“En este circuito, que no es de los que mejor nos va, no logramos recuperar demasiados puntos. Claro que nos podía haber ido mejor, pero salvamos los muebles. Este resultado no cambia nada, pero es verdad que cada vez quedan menos carreras. Las tres próximas serán cruciales.”, zanjó el español.

