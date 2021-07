Mir: "Cuando estoy en la pista no pienso que soy el campeón"

Joan Mir se marchó de vacaciones con tres podios en ocho carreras y a 55 puntos del líder del campeonato, Fabio Quartararo. El piloto de Suzuki tendrá que realizar la mayor remontada de la historia en MotoGP si quiere revalidar el título. Por ahora dice que el año no ha ido mal, aunque podría haber ido mejor. Y se encomienda a las mejoras de Hamamatsu para repetir.

Pregunta: ¿Cómo reflexionas sobre la temporada hasta ahora? Supongo que no ha salido como habías planeado después de lo que pasó en 2020

Respuesta: Sí, bueno, no ha ido tan mal, pero seguro que por debajo de las expectativas porque esperaba un poco más después del potencial que mostramos –sobre todo la moto– el año pasado, esperaba ser mucho más competitivo. Es cierto que esto son carreras, es realmente impredecible y siempre es difícil. Por mi parte, siempre doy el 100% y probablemente Alemania fue la peor carrera de toda la temporada porque los neumáticos eran diferentes, normalmente esa pista debería encajar bien. Después de Alemania estaba un poco decepcionado porque esperaba más, esperaba ser mucho más competitivo y estábamos un poco lejos de nuestros rivales. Pero es cierto que la temporada no ha terminado, Suzuki está trabajando duro para intentar construir algo que funcione mejor y hacer alguna evolución en la moto que creo que es necesaria. Están trabajando bastante fuerte.

P. Ha notado que la moto no ha mejorado desde 2020, ¿a qué se debe eso? ¿Cree que Suzuki se ha visto más afectada por la congelación del desarrollo que sus rivales?

R: Bueno, creo que la congelación de la evolución no nos ayuda, pero no la empeora porque es cierto que si no se congelara la evolución, podríamos haber mejorado el motor. Pero los demás también podrían mejorarlo. Así que creo que es más bien que no han encontrado un gran paso para mejorar la moto este invierno. Creo que ese es el verdadero problema. Normalmente, la filosofía de Suzuki es una filosofía que comparto, porque no suelen traer motos nuevas. En los test de pretemporada, ves a Honda, Yamaha, Ducati, también Aprilia, KTM con diferentes motos. Y Suzuki normalmente nunca trae una moto nueva. Traen un nuevo chasis, un nuevo basculante, un nuevo motor, paso a paso y progresivamente intentan dar un paso en la moto. Así que, generalmente eso funciona, pero hay que traer algunas cosas. Además, tengo que decir que no esperaba una mejora tan grande de los otros fabricantes. No me lo esperaba. Probablemente Suzuki tampoco. Eso hace que probablemente sea un poco más difícil.

P. Se ha sugerido que el equipo este año no está tan unido como el año pasado. ¿La salida de Brivio ha tenido un efecto mayor en la temporada 2021 de Suzuki de lo que se esperaba, o de lo que está dispuesto a admitir?

R: No lo creo. Creo que Davide seguro que estaba haciendo un súper trabajo aquí en Suzuki. Pero creo que es más bien lo que he dicho: no han podido encontrar una mejora, una mejora técnica, un gran paso como los demás. Eso no quiere decir que Suzuki no esté trabajando: están trabajando. Y Davide no era el que hacía las especificaciones. Así que, en este caso, creo que es más bien que tienen que seguir mejorando y todo porque hemos visto que los demás lo han hecho mejor.

P. Dicho esto, una de las cosas que se le daban bien a Davide era tender un puente entre el equipo de carreras y Japón. ¿Cree que si él siguiera aquí tendrían las actualizaciones que necesitan más rápido, especialmente el holeshot?

R: No lo sé. Creo que los japoneses saben muy bien lo que necesitamos y creo que están presionando entre ellos. No creo [que las actualizaciones se hiciera más rápido con Brivio], pero seguro que un mayor empuje es una ayuda. Pero creo que lo están haciendo.

P. Shinichi Sahara, líder del proyecto Suzuki, dijo a Motorsport.com que no necesitan un sustituto de Davide por ahora. ¿Está contento con eso?

R: Bueno, yo confío mucho en Sahara y sinceramente si él hace eso es porque es lo correcto. Él es quien dirige ahora todo, está dentro del proyecto y puede ver todos los problemas. Seguro que si dice algo así es por algo.

P. Esta es su primera temporada en MotoGP como campeón. ¿Cómo se ha sentido con esa responsabilidad? ¿Se sientes diferente?

R: No, creo que todos los años son iguales y cada año empezamos de cero, tienes que hacer tu campeonato. Es cierto que eres uno de los mejores pilotos de MotoGP y seguro que la gente está pendiente de ti, de lo que haces, de tus rivales y demás, de algunos pilotos que te siguen, y esta es la mayor diferencia. Pero aparte de eso, no pienso cuando estoy en la pista 'vale, soy el campeón'. Lo separo muy bien, intento hacer mi campeonato, este año es un nuevo y para mí ahora no soy el campeón. Sí, al final de la temporada dije 'gané en 2020, a ver en 2021', pero no es algo que tenga siempre en mi cabeza porque creo que no es realmente productivo si eres campeón y no aprietas, porque nunca volverás a ser campeón.

Soy un personaje bastante diferente y no necesito a los medios de comunicación

P. Una de las cosas que sí parece diferente ahora que es usted campeón es que sus palabras salen mucho más en los medios de comunicación. Usted dijo después de Barcelona que se sentía como un villano por eso. ¿Cree que ahora que es campeón la gente le da más importancia a lo que dice?

R: [Risas] También es una desventaja [de ser campeón], porque no soy muy mediático. No me gusta la fama, no me gusta todo esto. Solo me gusta pilotar motos, hacer mi trabajo, volver a casa y seguir entrenando para volver aquí e intentar ganar de nuevo. Por lo tanto, no me gusta ir a la Fórmula 1 en Mónaco o ir por ahí a todas estas cosas. Por supuesto que me gustaría ir allí, pero prefiero hacer lo mío y ser bastante privado con mi vida. Soy un personaje bastante diferente y no necesito a los medios de comunicación, digamos. Es un carácter diferente que la gente tiene que respetar y no a todo el mundo le gusta la fama. Es bastante normal.

P. Es un enfoque bastante novedoso...

R: Sí, cuando voy a entrenar y eso y la gente te reconoce, no pasa nada porque está dentro de este mundo. Pero si vas a cenar y hay gente que te reconoce, vale, es parte de este trabajo y lo asumo, pero no lo necesito.

No creo que los otros pilotos sean mejores que el año pasado

P. Usted dijo después de Alemania que sus rivales estaban siendo mejores que Suzuki. ¿Se refiere solo a los resultados o ve que son mejores en otros aspectos?

R: No creo que lo estén haciendo mejor que en años anteriores. Sí, puedes ser más maduro y aprender de tus errores, pero creo que lo importante es el paquete que tienes. El año pasado, con este paquete, pude estar en el podio en todas las carreras. Y este año no soy capaz de hacerlo, así que probablemente a los otros pilotos le ha pasado lo mismo: con el mismo esfuerzo son capaces de estar más cerca del podio y el año pasado no. Por lo tanto, no significa que sean mejores o no. Por supuesto, a partir de los errores se mejora y se es mejor. Pero bueno, no creo que sean mejores que el año pasado.

P. ¿Cómo de confiado está usted de cara a poder volver a encarrilar su lucha por el título en el futuro?

R: Sí, la clave de la temporada será la segunda parte. Es importante estar lo más cerca posible ahora porque luego con las mejoras –creo que mejoraremos la moto– estaremos más cerca de ellos. Así que para mí la estrategia es estar ahora lo más cerca posible y luego intentar empezar la segunda parte de la temporada como un nuevo campeonato e intentar sumar puntos. Creo que lo haremos bien, estoy deseando que llegue el momento. Soy fuerte, el equipo quiere obtener buenos resultados, eso siempre es importante. Yo también quiero lo mismo y seguro que será difícil porque todo el mundo trabaja mucho, pero nosotros también trabajamos bastante.

P. ¿Le ha animado lo que ha hecho KTM, con un pequeño cambio que les ha hecho avanzar?

R: Sí, bueno, como hemos visto en KTM es un gran impulso porque demuestra que esforzándose lo mismo que hacían Oliveira y Binder, ahora están luchando por ganar carreras. Así que es un poco lo que echamos de menos. También partimos con una desventaja, que es que todos salieron con un dispositivo de holeshot y nosotros no tenemos este dispositivo. Entonces, para la aceleración en este momento estamos en desventaja. Así que vamos a ver una vez que estemos todos con el mismo material y Suzuki comience a traer nuevas cosas para ser más rápido, vamos a ver dónde estaremos. Creo que seremos fuertes.