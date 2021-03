Mir no empezó bien la temporada pasada, sufriendo algunas caídas, aunque finalmente acabó ganando el campeonato. Este año, el mallorquín sabe que las cosas serán más difíciles, entre otros temas, porque ha perdido el factor sorpresa y deberá atacar desde el principio a sus rivales.

Para poder luchar en igualdad de condiciones, el de Suzuki necesita mejorar ligeramente su ritmo de vuelta para contrarrestar la falta de velocidad punta en su moto.

El mallorquín acabó este jueves sexto en la hoja de tiempos, a menos de seis décimas de la referencia dejada por Maverick Viñales.

“Estoy bastante contento de cómo ha ido el día. Hemos dado un paso adelante con el trabajo de cara a la carrera. Hemos ajustado la electrónica y hemos ganado algo. Los tiempos llegan más fácil. El ritmo también es bueno, constantemente en 54. Mañana intentaré dar más vueltas para ver si puedo mantener ese ritmo o incluso mejorarlo y daremos por concluidos los test en Qatar”, explicó Mir tras la conclusión de la jornada de este jueves.

El Mundial arranca el fin de semana del 26 al 28 de marzo en este mismo circuito y le preguntaron a Mir si estaría listo en caso de ser la carrera mañana, tal y como sí mantiene su compañero Alex Rins.

“Físicamente estoy preparado para empezar la temporada, pero me hacen falta días para ajustarlo todo. Creo que Alex sabe que no está ahora mismo para destacar, escaparse e irse en la carrera. En mi caso tengo trabajo por hacer, tengo buen ritmo, pero eso aquí no es suficiente. Las Yamaha van rápido, las Ducati vuelan, y en nuestro caso no estamos destacando ni arrasando en los test. Necesito un día más para seguir mejorando. Si la carrera fuera mañana, a los toros y no pasa nada, pero prefiero ajustar un poco más la moto”.

El de Suzuki también valoró su actual momento respecto al del año pasado.

“Estamos cerquita de lo que fuimos el año pasado, no sé decirte aquí en Qatar, es normal que haya gente muy rápida en este circuito. La gente está teniendo muchos días para trabajar y no tiene nada que ver con un gran premio. Yo me veo bien, pero veo muy fuertes a las Ducati y las Yamaha, todos van fuerte y habrá que luchar con esta gente”.

La falta de potencia sigue siendo un hándicap para la GSX-RR.

“En velocidad punta no estamos muy bien, podríamos estar mejor, pero tenemos otras cosas positivas y hay que explotar las virtudes que tenemos y mejorar lo que más nos cuesta. Me veo bien respecto a mis rivales, estamos en el sitio. Quedan cosas por probar y tratar de ganar dos décimas de ritmo que nos permitiría estar delante luchando con los mejores”.

Los que están sorprendiendo negativamente son los pilotos KTM, que el pasado año fueron la sorpresa.

“Aquí yo voy a lo mío y no me sorprende nada. Parece que les está costando un poco, pero mañana igual te hacen un tiempazo. No me sorprendería, aunque parece que les cuesta un poco más. Las Ducati, las Yamaha y Aleix (Espargaró) con la Aprilia van muy bien. A KTM le cuesta, pero aún falta mucho para la carrera. Nadie regala nada y si les cuesta un poco, mejor”.

Dorna anunció este jueves que el Estado de Qatar ha ofrecido al paddock de MotoGP poder vacunarse contra la COVID-19, algo que Mir está valorando.

“En principio sí, pero primero quiero informarme bien qué vacuna es. Como es normal, tengo que asesorarme bien y después decidiré, pero creo que no tendría ningún problema para vacunarme si todo está en orden”, zanjó el campeón.

Las fotos de Joan Mir en el test de MotoGP en Qatar

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images