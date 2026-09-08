Joan Mir se defiende de sus errores: "Yo también sé correr a no caerme; es muy fácil"
Con 22 caídas el pasado año y 16 en lo que llevamos de temporada, Joan Mir es el piloto de Honda que más se cae; y el mallorquín lo achaca a su necesidad de arriesgar para buscar el rendimiento de la RC213V.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Marc Márquez se fue de Honda a finales de 2023 porque, entre otras razones, se caída de la moto cada vez que intentaba hacerla correr. Aquel año, en 15 grandes premios sufrió 29 caídas, casi a dos por fin de semana.
Esa misma temporada, Joan Mir se unió al equipo oficial de Tokio, y en el mismo número de grandes premios se fue al suelo en 24 ocasiones, exactamente las mismas veces que se había caída con la Suzuki, en total, los tres anteriores años.
Una dinámica que ha acompañado al piloto mallorquín desde entonces. Mir registra, en los 69 grandes premios disputados, hasta ahora, con Honda, un total de 79 caídas, a razón de más de una por evento. Números similares presenta Johann Zarco, que en los 48 grandes premios que ha competido con la RC213V de LRC, se ha caído 49 veces, la última con funestos resultados de los que sigue arrastrando secuelas.
Durante el pasado GP de Aragón, le pidieron a Joan Mir que interpretara esa estadística y el gran número de caídas que estaba protagonizando, sobre todo porque la mayoría de esos 16 arrastrones, han sido en carrera, además, bastantes de ellos, antes de acabar la primera vuelta.
Joan Mir, Honda HRC, se va al suelo durante una carrera de MotoGP
Foto de: MotoGP
"No hay una explicación concreta porque cada caída tiene un motivo diferente. En Silverstone, por ejemplo, tuve un toque en la salida y me caí. Lo que está claro es que si sales en primera o segunda fila de parrilla no te caes. La manera de correr en la parte delantera de las carreras es muy diferente a cómo se compite en la parte trasera. Y lo que hay que intentar es estar más adelante", reflexionaba Mir antes de matizar: "Está claro que hemos tenido caídas de ese tipo, y también otras por arriesgar más de la cuenta y por intentar tirar más de lo que se podía. Y estas son las que tengo que controlar más como piloto".
Este año, con 16, Mir es el piloto que más veces se ha caído, las mismas que Jorge Martín, el líder de la general.
"Muchas caídas vienen por intentar buscar más en la moto de lo que realmente hay. Soy un piloto experimentado, pero ahora también soy un piloto que tiene que aprovechar cualquier oportunidad para poder sacar un buen resultado, porque no sé cuando se presentará otra oportunidad", explica un Mir que admite cierta ansiedad por hacer un buen papel.
"No tener resultados de manera constante puede tener dos lecturas: que te suba el hambre por hacerlo bien, o que se te apague definitivamente. En mi caso, hubo un momento de mi carrera en la que no estaba seguro de si valía la pena seguir. Ahora, en cambio, si tengo la oportunidad lo intento porque tengo ganas de hacerlo y hambre de conseguir más. Seguramente debería controla ese impulso porque no tengo la moto para más".
El número de caída de Luca Marini con Honda, contrasta con las de Joan Mir
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Marini no se cae
Lo que más llama la atención de las caídas de Mir es que su compañero de equipo, Luca Marini, es todo lo contrario. El italiano, en los 51 grandes premios que ha disputado con Honda desde que llegó en 2024, solo se ha caído 13 veces, y de todas ellas solo tres en carrera, dos en su primera temporada y solo una en 2025 (Japón).
Al final del día, nunca se sabe si Honda valora más la búsqueda de rendimiento, arriesgado y, muchas veces cayendo, o una postura de no arriesgar tanto y caerse menos.
"Yo creo que sí se valora. En un proyecto competitivo lo que más se aprecia es la velocidad, buscar ir al máximo y sacar el mejor resultado posible", reflexiona Mir.
"Otros tipos de proyecto quizá prefieran el desarrollo y acabar las carreras. Son maneras diferentes de ir en moto. Yo también sé correr de la otra forma, a no caerme", sigue el mallorquín.
Joan Mir está muy motivado con su salto a Gresini-Ducati el próximo año
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Seguramente, si tienes la velocidad ir a menos es muy fácil. Pero si no la tienes, ir a más es lo complicado. Para mi lo importante es no acostumbrarme a ir a menos, sino apretar para ser siempre un mejor piloto. No conformarme nunca", subraya el campeón de Moto3 (2017) y MotoGP (2020).
"Es la visión que he tenido en Honda, sobre todo ahora. Es una situación muy complicada de gestionar mentalmente para un piloto que ha ganado. El tema es este, cuando has ganado y sabes que puedes estar delante piensas por qué no estás ahí y quieres seguir arriesgando. Estos son mis demonios", confiesa un Joan Mir que tras una crisis en la que admite "tuve dudas sobre mi futuro", asegura que ahora ha recuperado la ambición, las ganas y la ilusión de cara a la próxima temporada, en la que competirá al manillar de una Ducati del equipo Gresini.
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Joan Mir se defiende de sus errores: "Yo también sé correr a no caerme; es muy fácil"
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