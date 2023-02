Mir: "Me fijo más en las Ducati que en Márquez"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- El nuevo corredor del equipo oficial Honda concluyó el tercer día de trabajo de pretemporada con 45 vueltas en el bolsillo y un mejor tiempo de 1.58.784, el 12º más rápido de la jornada, a 0.895 décimas de la referencia dejada por Luca Marini con la Ducati GP22.

El mallorquín sigue acoplándose a su nueva maquinaria y en ese sentido celebra ir dando pasos en la que él considera la dirección correcta.

"He aprendido mucho y he comenzado a pilotar cómo me pide la Honda", aseguraba Joan Mir al final de la jornada. "Y he disfrutado. Cuando lo pasas bien en el proceso, todo es más fácil. Pero aún estamos lejos de Ducati y Aprilia", añadía el campeón del mundo de 2020.

Además de ambientarse al nuevo equipo y adaptarse a la nueva moto, Mir debe contribuir también a desentrañar las necesidades de la RC213V 2023, una moto difícil.

"Utilicé dos chasis distintos. He hecho el tiempo con el nuevo chasis, y eso está bien. Parece que gira un poco mejor. Tenemos un problema de tracción, que es donde perdemos más. Y creo que eso se arregla con una combinación de factores", valoró.

Mir está centrado en su día a día, pero con ganas de aportar su experiencia y conocimiento al desarrollo de la moto.

"Estoy contento con la forma de trabajar de Honda; hay mucha más gente escuchándote que en Suzuki", sorprendió.

La lógica apunta a que Mir debería fijarse en su experimentado compañero de equipo, Marc Márquez, para adaptarse a la nueva montura, pero el balear tiene sus propios planes.

"Siempre te fijas en tu compañero para saber dónde está la moto. Pero ahora me fijo más en las Ducati, que en Marc. Si los dos nos acercamos, mejor. Si vas bien, vale la pena mirar dónde están los demás pilotos de la marca. Pero ahora estamos lejos de los primeros, y nuestra prioridad es acercarnos", fue su argumento.

Acabar el 12º no es ninguna fiesta para un campeón del mundo, pero las circunstancias mandan.

"Si la moto funcionara un poquito mejor, habría estado un poco más arriba en la clasificación. Llegamos aquí sin tener referencia ninguna", recordó antes de asegurar: "Tengo margen de mejora, pero seguimos lejos, sobre todo a una vuelta".

La actividad en pista cesa ahora hasta el 11 y 12 de marzo, cuando los pilotos volverán a subirse a la moto en el test de pretemporada de Portimao.

