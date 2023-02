Mir: "La realidad es que estamos muy lejos de Ducati y Aprilia, y eso son 10 o 12 motos"

Cargar el reproductor de audio

Sepang.- El expiloto de Suzuki solo pudo alcanzar el 17º mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos oficiales de pretemporada que empezaron este viernes en Sepang. Joan Mir concretó un giro en 1.59.832, a 1.36 segundos de la referencia del día, dejada por el italiano Marco Bezzecchi (1.58.470). El balear completó 53 vueltas, cinco menos que su nuevo compañero de equipo, Marc Márquez, que fue ligeramente más rápido (1.59.424) y acabó 12º.

Para Mir la prioridad es seguir acumulando kilómetros al manillar de la RC213V y ganar confianza para poder atacar el crono a una vuelta seca.

"No han cambiado mucho mis sensaciones. Estamos en una posición similar: estamos sufriendo y lejos", admitió el corredor de Palma al final del día en Sepang.

"Pude mejorar con las gomas, pero pierdo mucho a una vuelta porque me falta mucha confianza", añadió.

Aunque las distancias no son abismales, sí toman relevancia ante la gran igualdad existente hoy en día en MotoGP, donde las milésimas cuentan.

"En comparación con los pilotos de delante estamos lejos. Probé muchas cosas, pero eso es parte del proceso", argumenta.

Mir no quiere agobiarse con los resultados de este primer día y va a tomarse su tiempo viendo las mejoras con el paso de los kilómetros.

"Con gomas usadas no fui del todo mal, y eso es importante", se anima.

Una de las novedades importantes en el garaje de Honda es la presencia del exingeniero de Suzuki y amigo de Mir, Ken Kawauchi.

"Ken siempre ha tenido su método, y en Suzuki funcionó. Él tratará de hacer una mezcla con lo que hay en Honda. No es que vaya a mejorar la moto un segundo por vuelta", advierte, sin embargo.

Sobre si había colmado sus expectativas en esta primera jornada de trabajo, Mir no quiso mostrar las cartas.

"No me esperaba nade en concreto, sino que salí con la idea de trabajar. En Valencia lo pasé mal para mantener el ritmo, y era raro porque ese era mi punto fuerte. Aquí, mi ritmo es más estable. Esperaba algo más al poner la goma blanda, pero no estoy listo", reconoció.

Pese a que ni Marc Márquez, ni el propio Mir quisieron hacer un diagnóstico tras este primer día de la Honda 2023, ambos admitieron estar lejos.

"La realidad es que estamos muy lejos de Ducati y Aprilia, y eso son diez o doce motos", zanjó.

