Mir: "Viniendo de donde venimos, ha sido un día positivo"

El piloto de Honda no lanzó las campanas al vuelo, pero por fin pudo acabar una carrera sin caídas y, además, con un ritmo que consideró aceptable, para las herramientas que tiene.

Saliendo desde la parte trasera de la parrilla, además Joan Mir tuvo que esquivar la caída múltiple que se formó en la primera curva.

"He salido muy atrás, hemos tenido el problema que se han caído algunos pilotos en la primera curva y nos hemos encontrado con el desastre delante y he perdido muchas posiciones, no me ha beneficiado. Luego he empezado a poner el ritmo y, sorprendentemente, iba rodando un poco más rápido que el grupo del quinto al décimo, los iba pillando. Me he empezado a quitar pilotos de en medio, más o menos iba navegando. He llegado hasta donde he podido y en las dos últimas vueltas lo que quería era llevar la moto hasta el box. He recuperado algo de distancia y eso ha sido todo", explicó el de Honda.

Sobre la caída, que pudo ver prácticamente en directo delante suyo, tampoco quiso dar muchos detalles.

"No sé que ha pasado, he visto la gente cayendo, he visto que Martín ha soltado los frenos en la curva 1 y cuando tocas a uno se tocan todos. Ahí pueden entrar cuatro pilotos en paralelo a la curva y si uno hace de valiente, los otros se van a fuera y es un poco lo que ha pasado, creo", dijo en referencia a Jorge Martín, que también se vio implicado con un toque con Luca Marini, que acabó en el suelo. "En el pasado han sancionado acciones como esa, lo lógico, por lo que hemos visto, es que lo hubieran sancionado, pero está dentro de los limites del lance de carrera", opinó.

Sobre el nuevo paquete aerodinámico, Mir no destacó grandes mejoras, aunque en general estaba contento con la jornada.

"Llevaba la nueva aerodinámica nueva, el chasis de principio de temporada y algunos cambios de puesta a punto que claramente no han sido suficientes. Pero más o menos he podido hacer una carrera de menos a más, con el ritmo más aceptable de todo el año. Viniendo de una situación tan complicada, hacer una carrera recortando distancia al grupo del quinto pues mira, estoy contento. Ha sido un día positivo porque hemos ganado un poco de confianza, tanto en la clasificación como en la sprint. El problema es que mañana sufriremos mucho, al doble de vueltas con la falta de tracción aún perdemos más, el final e carrera será muy duro porque en la sprint las dos últimas vuela se han hecho muy duras", zanjó el balear.