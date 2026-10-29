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Mir: "Necesitaba parar; tenía problemas de visión por cansancio y en Misano empecé a no poder controlarlos"

Joan Mir volverá a la acción en Sepang tras estar ausente desde Misano. El español ofreció explicaciones sobre qué le hizo bajarse de la moto, unos problemas de visión que venía experimentando desde hace tiempo y que dejó de poder controlar.

Oriol Puigdemont

Editado: 29 oct 2026, 6:46

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Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Joan Mir está listo para volver a subirse a la moto este fin de semana en Sepang. El campeón del mundo de 2020 llevaba sin competir desde el Gran Premio de San Marino, cuando tuvo que bajarse de la moto antes de que terminara la carrera larga, con unos problemas físicos que han sido un misterio hasta que el propio corredor español los ha explicado este jueves, en su llegada a la pista sede del Gran Premio de Malasia.

El #36 no pudo correr en Austria ni en ninguna de las tres primeras citas de la gira asiática (Japón, Indonesia y Australia), pero mientras la caravana mundialista estaba en Phillip Island el mallorquín experimentó una mejoría, y él mismo confirmó que estaría presente en la 19ª cita del curso.

Esta mañana, el equipo médico del Mundial de MotoGP dirigido por el doctor Ángel Charte le ha dado a Mir el 'apto' para disputar todo el fin de semana, al igual que a su compañero de equipo en Honda, Luca Marini, que solamente pudo completar dos vueltas en la jornada del viernes en Australia aquejado de un virus.

Tras el chequeo pertinente, Mir compareció ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, y dio las primeras explicaciones sobre los problemas que venía sufriendo, destacando una falta de visión derivada de cansancio extremo que venía experimentando desde antes momentos previos de esta temporada, pero que en Misano ya dejó de poder controlar.

"Me siento bien; estoy muy contento. Simplemente necesitaba parar", empezó diciendo, antes de explicar que sus problemas venían de lejos. "Tenía problemas de visión relacionados con el cansancio. Fue a más durante la primera parte de la temporada, y poco a poco, con el tratamiento, me fui encontrando mejor. Mentalmente fue duro".

Sin embargo, al hilo de una falta de diagnóstico para saber cuál es la enfermedad exacta que le ha sobrevenido, Mir dejó claro que él solo hablaría de qué experimentó él: "Los síntomas son estos; el diagnóstico lo tiene el médico".

"Lo más preocupante eran los problemas de visión, y también de fatiga extrema, que no podía controlar. Antes de Misano ya llevaba un tiempo en el que esto me pasaba, pero allí comencé a no poder controlarlo. La causa fue relativa a un problema que tuve de visión en el pasado, que, con el estrés, fue a peor", siguió.

El corredor de 29 años reveló también que el tratamiento de los médicos al principio no le hizo efecto, lo cual aumentó la preocupación, aunque todo cambió en los días previos al GP de Australia.

"La semana pasada, la de Australia, ya me encontraba mucho mejor, pero no me había probado en moto. Con el tratamiento, al principio no funcionaba, y eso genera incertidumbre, pero luego sí, las cosas funcionaron. En casa, las primeras semanas no hice mucho. Luego, poco a poco, fui haciendo más cosas y entrenándome más".

"Ahora tengo muchas más respuestas sobre cómo fue esta temporada. Me las quedo para mí, pero creo que todo esto será muy importante para mi futuro. Me encuentro mucho mejor que antes de parar", prosiguió para finalizar, haciendo hincapié en cómo esto ha condicionado su campaña 2026.

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