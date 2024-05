Mir, sobre la crisis de Honda: "Esta situación me aburre"

Honda sigue buscando una situación a su actual crisis en el Mundial de MotoGP. La marca japonesa es una de las grandes beneficiadas del nuevo sistema de concesiones de la categoría reina -haciendo entrenamientos privados como el que tendrá lugar en Mugello, junto a Yamaha, próximamente-, y lo cierto es que la moto presentada en la pretemporada parecía ser una mejora con respecto a 2023, un primer paso para salir del profundo bache. Pero, a pesar de todo, el panorama sigue siendo muy complicado.

La RC213V sigue siendo la moto más compleja de la parrilla, y la que está más lejos de la parte delantera. Y uno de los que más lo sufre es Joan Mir. El piloto español es el mejor posicionado de Honda en la tabla de puntos, 16º con apenas 12 (a 80 del líder, Jorge Martín). Suyos son todos los puntos del equipo Repsol Honda, y gran parte de los 13 de HRC en la clasificación de constructores (menos del doble que Yamaha, que cuenta con 27).

El campeón del mundo de 2020 siempre se tomó las mejoras invernales de Honda con cuidado, por si eran un espejismo como, finalmente, así parecen. Pero lo cierto es que ya lleva soportando esta situación en la casa del ala dorada casi una temporada y media, desde la abrupta marcha de Suzuki. Y lo sucedido le está empezando a aburrir.

El mallorquín lo confesó este jueves, en la llegada al Circuito Bugatti de Le Mans para el Gran Premio de Francia de este fin de semana. Y es que a Mir le pesa no poder competir con la gran mayoría de pilotos de la parrilla, sino únicamente con aquellos que están condenados a la parte baja de la parrilla, esto es, si están al manillar de una moto japonesa.

"Sí que compito, pero con gente que está sufriendo como nosotros", empezó diciendo el #36, que sin embargo no tiene dudas sobre sí mismo. "Hay que tomárselo de la mejor manera posible, no hay que pensar mucho, pero no dudo de mí mismo en estos momentos. Pero sí; me aburre esta situación. Lo que pasa es que tienes que buscar satisfacciones a nivel personal. Llevamos un año así, y este será más o menos lo mismo".

De cara a este fin de semana, Mir quiere centrarse en que el pasado GP de Francia no fue del todo negativo para él, aunque la moto era distinta a la de la presente campaña: "El año pasado yo tuve dos caídas, pero no fue un fin de semana del todo negativo; como por ejemplo Mugello. Esa moto tenía unos puntos positivos que la de este año, no tiene en estos momentos. Miramos los datos, claro que sí, pero la moto es otra", detalló.

Finalmente, el de Palma hizo referencia al incidente con Marc Márquez en Jerez, un toque del ocho veces campeón del mundo que provocó las críticas de Mir hacia Dirección de Carrera por su disparidad de criterios a la hora de sancionar. En este caso, quitó hierro al asunto: "Lo que pasó [con Márquez] en Jerez es lo que ocurre cuando te vienen pilotos por detrás con más ritmo que el que tienes. Yo eso también lo hacía", remachó.