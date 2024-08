Mir: "En Honda están trabajando mucho más duro de lo que yo haya visto antes"

Una de las noticias del parón veraniego de MotoGP ha sido la renovación de Joan Mir en con Honda, a principios de esta semana, una noticia que Motorsport.com ya había adelantado el pasado mes de junio, cuando el Mundial aún no se había ido de vacaciones.

Este jueves, en su llegada a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, el campeón del mundo de 2020 explicó su decisión, siguiendo la línea de declaraciones de los últimos meses. Tras ver que Honda sigue la dirección deseada por él y otros pilotos de la marca, no quiere dejar el proyecto sin haberle dado la vuelta a la tortilla y devolver a la marca al lugar al que quiere estar.

"Creo que renovar era el paso más natural a realizar, por el momento", empezó diciendo Mir. "En 2023 llegué a Honda, con un reto de darle la vuelta a la situación en la que estaban inmersos. Estaban atravesando un momento difícil. De alguna manera, estos dos años no han servido a devolver a la moto a una situación competitiva, así que si me marchase, estaríamos fracasando en este propósito que nos habíamos marcado. Todo el mundo en el paddock sabe de lo que es capaz la Honda, la cuestión es cuándo".

"Con las evoluciones que vamos a recibir, y con el proyecto que ya han marcado, creo que al final de la temporada veremos algunas mejoras. Imagina que me marcho habiendo teniendo momentos personales y profesionales complicados en estos dos años... Para mí la marcha no habría tenido sentido. Estaré contento cuando demos la vuelta a la situación. Así que me siento motivado. Es bueno tener estos dos años más para confirmar que volvemos a estar donde merecemos estar", siguió.

Así, el mallorquín confirmó que ve a HRC trabajando más duro de lo que les había visto desde que llegó, aunque de primeras, en Silverstone no habrá mejoras. Pero no deberían tardar en verse los brotes verdes: "En Honda están trabajando muchísimo más duro de lo que yo haya visto desde que estoy aquí, en los últimos años. Pero aquí en Silverstone no tendremos una gran revolución. En Austria sí que empezaremos a ver algunos destellos de prestaciones, o así lo espero. En términos de cosas que iremos probando, el plan es muy intenso de cara a final de temporada. Así que será interesante ver si estos pasos nos permiten ir acercándonos a lo más alto".

Sin embargo, Mir confirmó que no quiso imponer a Honda ninguna directriz para renovar: "De manera directa, he podido ir debatiendo sobre algunos cambios. Pero no es que dijera, 'mira, quiero esto para renovar'. Es simplemente que me quejaba de muchas cosas en estos dos años, y paso a paso he podido ir viendo que están acercándose a las cosas que he venido solicitando, y que consideraba que era la raíz del problema. Ahora estamos trabajando en la misma dirección, antes no era capaz de verlo. En términos de personal también lo están reorganizando un poco interno. También tener un equipo de probadores fuerte para el año que viene nos va a proporcionar mucha ayuda", explicó.

Eso sí, una de las propuestas realizadas a Honda por el momento no se llevará a cabo, la de fabricar las piezas más cerca de Europa para ganar en rapidez, algo que hacen otras fábricas del campeonato: "Lo propusimos, pero de momento no lo van a hacer".

Por último, el #20 se mostró entusiasmado por el diseño especial de Honda para esta temporada, basado en la moto de Freddie Spencer de 1983: "La verdad es que estoy muy contento del aspecto que tiene la moto. Es una de las decoraciones más bonitas que he visto nunca. La verdad es que es fantástico, la historia de Honda es inmensa y cuentan con muchas líneas de diseño para escoger, y creo que han dado en el clavo. Es fantástico rendirle tributo también a Randy Mamola, que pilotaba esta moto. Y hacer esto en su nombre es fantástico. Espero que tengamos menos dificultades este fin de semana y podamos disfrutar más", remachó.