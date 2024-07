Mir: "No hay excusa; hay que darle la vuelta a esta situación"

No es nada habitual que el mallorquín cruce la meta el domingo sin puntuar, como sí ocurrió este domingo en Alemania. De hecho, hasta ahora, Joan Mir siempre que había cruzado la meta había puntuado. En aquellas pruebas en las que no sumó ningún punto se fue al suelo, en una muestra inequívoca de su voluntad para superar los límites que en este momento ofrece su Honda.

En Sachsenring, sin embargo, Mir terminó el 18º, a 43 segundos del ganador y 18 detrá de Luca Marini, su compañero de equipo, que estrenó su casillero de puntos (acabó el 15º).

Completamente estancado por la falta de reacción de Honda, que domingo tras domingo le entrega la misma moto con la que comenzó el curso, el balear probó un cambio radical en la puesta a punto en los ensayos, que el domingo corrigió al comprobar que la dirección tomada no ofrecía las respuestas esperadas. Un intento de sacudir las cosas que no terminó de salir bien, pero que había que probar.

"Tuvimos una reunión importante después de la carrera, porque aparecieron una serie de problemas que me impidieron apretar. Ha sido un fin de semana difícil para Honda, y especialmente para mí. No fui capaz de pasármelo bien. La moto se movía mucho, y tuve muchos momentos en los que casi me caigo, sin ni siquiera estar forzando", resumió Mir. "El viernes probamos una moto completamente nueva, y no funcionó para nada. La carrera fue la primera sesión en la que nos alineamos con el resto de corredores de la marca. No hay excusa; hay que trabajar más para darle la vuelta a esta situación", añadió el campeón del mundo de Moto3 (2017).

Tras las nueve primeras paradas del calendario, el #36 figura el 18º en la clasificación general, es el primer representante de Honda, una posición y un punto por encima de Johann Zarco (12º).

Una vez convencidos los ingenieros japoneses de la necesidad de cambiar el concepto de motor en la RC213V, tanto él como Marini y el resto de corredores del fabricante del ala dorada están a la espera de recibir actualizaciones importantes, algo que sucederá ya tras el parón veraniego que empieza este lunes.

A pesar de la frustración, Mir no duda del compromiso que ha adquirido y que le llevó a decidir seguir vinculado a Honda dos ejercicios más, hasta finales de 2026, en un acuerdo pendiente de anunciarse. "Si somos fuertes en la siguiente carrera, nadie se acordará de la primera", se conjura el corredor.