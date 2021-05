Joan Mir “Estaría contento con un podio aquí, con otra cosa no”

El de Suzuki es consciente de que debe empezar a recortar diferencias si quiere tener opciones de defender el título conquistado la pasada temporada. Sexto de la general, a 31 puntos de Fabio Quartararo, Joan Mir espera poder dar un paso adelante este fin de semana, aunque no lo tendrá fácil saliendo noveno, desde la tercera fila de la parrilla.

“Estoy satisfecho del trabajo de este sábado. Hemos podido pasar a la Q2 y hemos sobrevivido bastante bien. El FP4 ha sido consistente, he sido de los pocos que no ha puesto goma nueva y estaba por la parte de arriba. Hemos dado un paso gigante de ayer a hoy y el trabajo del equipo está siendo realmente bueno”, dijo bastante animado Mir.

Pese a ello, el balear deberá salir noveno, una especie de barrera en clasificación que no logra superar.

“Quiero pensar que sí podemos mejorar y que mejorará, pero es complicado. Por mi parte, voy a decir que hay margen, se puede hacer un tiempo bueno. En el FP3 he podido pasar bien, sin problemas a la Q2”.

Una vez en ella, Mir no tuvo la mejor puesta a punto.

“En el FP4 he trabajado de cara a la carrera, eso nos ayudará a ser más constantes con gomas muy usadas, pero no me ha ido bien para la Q2, me costaba bajar a 1:45. Ha sido una pena porque creo que podía haber luchado por un poquito más hoy. Es verdad que la clasificación es un talón de Aquiles que tenemos, pero también hacemos buenas primeras vueltas, así que no pasa nada”.

El de Suzuki estaba el viernes preocupado con la agresividad de la moto.

“Ha mejorado bastante, sobre todo en estabilidad y frenada. Ayer era difícil pilotar, pero el equipo ha trabajado muy bien. No estoy dónde quiero estar todavía, pero es el comienzo de algo. Vamos por el buen camino y hay margen de mejora. He podido pilotar más relajado y de forma más efectiva. Pero me quedo con el sabor de que había margen en la Q2”, para acabar más adelante en parrilla.

De cara a los objetivos que se marca pensando en la carrera, Mir fue ambicioso.

“Mañana estaría contento con un podio, con otra cosa no. Será difícil porque hay bastante pilotos rápidos, pero intentaré jugar mis cartas y a ver dónde llegamos”.

“Intentaré dar el cien por cien, todo lo que tenemos, es el objetivo. De cara a final de carrera podemos hacer algo, avanzar un poco. Al principio costará, nos falta potencia comparado con KTM y Ducati, que son los que están delante, pero intentaré estar concentrado e irme satisfecho a casa, que sería estar luchando por el podio”.

Por último, el campeón del mundo tuvo los mejores deseos por una pronta recuperación para el joven Dupasquier.

“Es un tipo de situaciones muy difícil. Estuvimos mucho tiempo esperando, ya estábamos preparados para salir y no hacerlo porque no se ve claro qué pasa con un piloto en el suelo, y está mucho tiempo, pues no gusta. Empatizamos mucho los pilotos con este tipo de situaciones. Todos nos jugamos hacernos daño. Espero que Jason esté bien y se recupere lo antes posible. Crucemos los dedos”, zanjó Mir.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

