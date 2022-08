Joan Mir se perderá el Gran Premio de San Marino por la lesión en el tobillo

Cargar el reproductor de audio

Joan Mir no podrá tomar parte en el Gran Premio de San Marino de la próxima semana debido a las lesiones sufridas tras caer en la primera vuelta de la carrera del pasado domingo en el Red Bull Ring. El de Suzuki salió despedido de su moto, volando por los aires, antes de estrellarse violentamente contra la grava de la escapatoria de la curva 4.

El propio corredor difundió a través de sus redes la situación, al mismo tiempo que el equipo emitía un comunicado.

"Tras someterme a varias pruebas radiológicas, los doctores me aconsejan 15 días de reposo y una nueva evaluación tras ese periodo", explica Mir.

"Desafortunadamente me perderé la carrera de Misano, pero confío poder regresar en Aragon. Esta siendo una temporada dura, pero estoy convencido que volveremos más fuertes para volver a dar más alegrías a mi equipo y a todos los que me apoyáis", añade el campeón del mundo de 2020.

En su comunicado, Suzuki ha informado de la baja del piloto para la próxima carrera del Mundial de MotoGP.

“Las últimas pruebas muestran daños óseos y de ligamentos en su tobillo derecho que obligarán al piloto a guardar reposo durante al menos los próximos 15 días”, explica la nota tras los exámenes a los que se sometió el piloto.

“Tras la caída del domingo, los médicos detectaron una pequeña fractura en el hueso astrágalo del tobillo derecho. Tras regresar a casa el domingo por la noche, el mallorquín se sometió a nuevas pruebas en Andorra”, añade..

Tras este primer examen, Mir pasó nuevas revisiones antes la persistencia de las molestias.

“Ayer visitó al Dr. Juan Garcías en el Hospital Juaneda Miramar de Palma de Mallorca, donde se sometió a un TAC y a una resonancia magnética adicional, ya que los médicos querían descartar daños óseos en la cabeza del astrágalo izquierdo, además del derecho. A pesar de emitir un diagnóstico más alentador de lo esperado, el doctor Garcías encontró daños ligamentosos y óseos en el lado derecho y recomendó cautela, aconsejando a Mir reposo absoluto durante los próximos 15 días. Esto significa que Joan no podrá correr en Misano”, zanja la nota.

"El paciente presentaba una lesión de los ligamentos talocalcáneos con una pequeña avulsión ósea. Una articulación tibiofibular estable, pero con contusión ósea en la cabeza del astrágalo. En este caso, la articulación tibiofibular era estable y no había inestabilidad total en el hueso navicular. Conclusión: lesiones ligamentosas astrágalo-calcáneo-navicular con inestabilidad grado I - II”, dice el diagnostico médico.

Joan se someterá a una nueva ronda de escáneres para evaluar las lesiones tras su período de descanso de 15 días, con el fin de determinar el curso del tratamiento y, si es elegible, intentar correr en Motorland para el Gran Premio de Aragón.

“En los próximos días Suzuki y Dorna evaluarán la mejor solución para Misano”, informa Suzuki al respecto de encontrar un sustituto.

Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images