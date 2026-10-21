MotoGP GP de Australia
Joan Mir sigue de baja médica y Honda solo podrá contar con Marini en Australia
En la habitual previa de los grandes premios, el equipo Honda informó este miércoles que el mallorquín sigue de baja y que Aleix Espargaró, el piloto de pruebas, se prepara para volver al quirófano, por lo que solo contará con el italiano para el fin de semana de Australia.
Germán Garcia Casanova
Editado: 21 oct 2026, 12:31
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Joan Mir
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Desde que Joan Mir se retiró de la carrera del GP de San Marino el pasado 13 de septiembre, el piloto de Honda no ha vuelto a competir a causa de una problema de salud. Este miércoles, Honda explicó en la previa del GP de Australia que solo contará con el italiano Luca Marini este fin de semana, debido a que el mallorquín sigue de baja y Aleix Espargaró, el piloto de pruebas que le reemplazó en Indonesia, padece síndrome compartimental y deberá pasar por el quirófano en los próximos días.
"Joan Mir y su equipo médico trabajan intensamente para lograr su regreso a la competición; sin embargo, han considerado que el GP de Australia en Phillip Island llega demasiado pronto, por lo que seguirán evaluando su estado", especifica Honda en su comunicado.
Pese a que, por normativa, Honda debería presentar dos pilotos este fin de semana, las lesiones de Takaaki Nakagami, que sufrió una caída cuando hacia un wild card en el GP de Japón hace tres semanas, y la de Aleix Espargaró, que viajó hasta Indonesia y tuvo que retirarse por problemas en ambos antebrazos, han impedido al potente fabricante de Tokio presentar un equipo completo en la despedida de Phillips Island como escenario de los grandes premios de MotoGP.
Después de no correr el domingo en Mandalika, Espargaró viajó hasta Malasia para completar dos jornadas de test con la Honda RC214V de 850cc, la moto de 2027, unos ensayos en los que acabó sufriendo nuevamente el agarrotamiento de los brazos.
"Tras retirarse voluntariamente del Gran Premio de Indonesia, Aleix Espargaró no viajará a Australia, ya que ha sufrido un síndrome compartimental crónico por esfuerzo durante un test privado en el Circuito Internacional de Sepang. El piloto de desarrollo de Honda HRC se someterá a una intervención quirúrgica en Barcelona en los próximos días", informa Honda en la nota.
Sin novedades de Mir
Poco o nada se sabe de la situación del piloto de Mallorca. El sábado de Misano, el corredor aseguró en su encuentro con los medios que no se estaba bien: "No me siento al 100%, ni siquiera al 50%", reconoció después de terminar 20º en la carrera sprint. El domingo, tras tomar la salida en el gran premio, acabó retirándose en la quinta vuelta, y viajando a Barcelona, donde fue sometido a unos análisis que revelaron "parámetros alterados en sangre que requieren más investigaciones", según el equipo.
En un primer momento, Honda anunció que Mir no correría en Austria y descansaría para volver en Japón. Sin embargo, el 22 de septiembre se anunció que no estaría ni en Motegi ni en Mandalika.
En ese comunicado, Honda explicó que "por el momento, los resultados de las pruebas no son concluyentes y el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, ha prescrito reposo absoluto y terapia de rehabilitación durante los próximos 15 días", tiempo ya cumplido.
"Joan Mir lleva varios meses experimentando diversos síntomas que afectan a su energía y rendimiento, los cuales se han agravado recientemente; por el momento, se desconoce la causa exacta", explicaba el doctor Charte. "Dada la persistencia y gravedad de los síntomas, Mir se está sometiendo a una serie de pruebas en el Hospital Universitario Dexeus con el objetivo de obtener un diagnóstico definitivo", el cual, de momento, se desconoce.
"Debido a su estado, la recomendación médica es guardar reposo estricto y seguir diversos tratamientos", continuaba Charte, que fue quien aconsejó al piloto que no volviera, por el momento, a la competición.
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